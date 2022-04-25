25 апреля 2022

Полпред УрФО рассказал о судьбе важного мегапроекта в ЯНАО

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Владимир Якушев в институте физики металлов УРО РАН. Екатеринбург, якушев владимир
Полпред УрФО Владимир Якушев рассказал о Северном широтном ходе Фото:

Приступить к реализации проекта Северного широтного хода нужно в 2022 году. Об этом сообщил полпред УрФО Владимир Якушев на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Он (президент РФ — прим. ред) сказал, что Северный широтный ход нужно реализовывать, проект очень нужный и важный, и сказал, что приступить уже к непосредственному осуществлению этого проекта необходимо в этом году. По-моему, все предельно ясно и конкретно», — сообщил Якушев.

Кроме того, он отметил, что реализация этого проекта — «это первый шаг к тому, чтобы заработала железнодорожная ветка к порту Сабетта». Кроме того, СШХ даст новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что власти рассматривали вариант переноса начала реализации проекта. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что приступать к возведению СШХ нужно уже в 2022 году. Губернатор ЯНАО отреагировал на такое поручение, сообщив, что регион готов начать стройку. Правительство округа планирует начать реализацию проекта поэтапно.

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Приступить к реализации проекта Северного широтного хода нужно в 2022 году. Об этом сообщил полпред УрФО Владимир Якушев на пресс-конференции в Екатеринбурге. «Он (президент РФ — прим. ред) сказал, что Северный широтный ход нужно реализовывать, проект очень нужный и важный, и сказал, что приступить уже к непосредственному осуществлению этого проекта необходимо в этом году. По-моему, все предельно ясно и конкретно», — сообщил Якушев. Кроме того, он отметил, что реализация этого проекта — «это первый шаг к тому, чтобы заработала железнодорожная ветка к порту Сабетта». Кроме того, СШХ даст новые рабочие места. Ранее сообщалось, что власти рассматривали вариант переноса начала реализации проекта. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что приступать к возведению СШХ нужно уже в 2022 году. Губернатор ЯНАО отреагировал на такое поручение, сообщив, что регион готов начать стройку. Правительство округа планирует начать реализацию проекта поэтапно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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