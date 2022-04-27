В Перми преступники захватили заложника, угнали и сожгли такси

Преступник угрожал заложнику ножом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителя Перми и его сообщника осудили к длительным срокам заключения за захват заложника, разбой, угон и другие преступления. Они совершили их в мае 2019 года, рассказали в прокуратуре Пермского края.

«Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ночное время в одном из продуктовых магазинов Мотовилихинского района Перми повредил имущество и ударил покупателя, затем захватив продавца магазина в заложники и угрожая ножом, потребовал автомашину, чтобы покинуть место преступления. Однако прибывшие на место по сигналу тревоги сотрудники охранного предприятия задержали злоумышленника», — сообщается на сайте прокуратуры. Кроме этого, преступник со своим знакомым напали на водителя такси. На машине они скрылись, а после подожгли ее.

Судя по картотеке Центрального окружного военного суда, который рассматривал дело, налетчиков зовут Александр Купреев и Илья Четков. Первого приговорили к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима. Его подельник осужден к шести с половиной годам заключения в колонии строгого режима.