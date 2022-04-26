Происшествие случилось в микрорайоне Чурилово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске дети школьного возраста избили сверстника. Инцидент произошел 27 апреля в микрорайоне Чурилово, сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД региона URA.RU подтвердили, что по данному факту проводится проверка.

«Чьи дети. У меня истерика, избивали толпой ребенка, разогнала всех. Писать не могу, трясет», — написала пользовательница в группе «В Чурилово» и выложила видео, на котором изображен мальчик с кровоподтеками на лице и несколько детей вокруг него.

В комментариях к посту пользователи пишут, что мальчика якобы бил один подросток, а остальные смотрели. Там же комментирует женщина, сообщившая, что пострадавший — ее сын, а что делать с его обидчиками женщина не знает.

На запрос URA.RU прокомментировать произошедшее подробнее ни автор поста, ни женщина, представившаяся мамой ребенка, не ответили. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт инцидента подтвердили, сообщив, что сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних проводится проверка, устанавливаются участники конфликта и обстоятельства, пострадавший мальчик установлен.

Пострадавший мальчик лежит на земле, над ним стоит один из обидчиков скриншот видео из группы «В Чурилово», «ВКонтакте