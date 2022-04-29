Тюменцев незаконно заставили платить за ремонт многоэтажки

30 апреля 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

Тюменская УК планировала взимать плату за ремонт дома после пожара на улице Эрвье, 30 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменцам без их ведома в квитанции за ЖКУ включили плату за ремонт общего имущества после пожара в многоквартирном доме по улице Эрвье. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции по Тюменской области. «Включение в квитанцию на оплату ЖКУ дополнительной платы за ремонт общего имущества после пожара в многоквартирном доме в отсутствие решения общего собрания собственников об утверждении размера такой платы является нарушением жилищного законодательства», — говорится в сообщении. В Госжилинспекции отметили, что такое решение было принято после обращения жильцов дома. Ранее URA.RU сообщало, что в августе 2021 года в многоквартирном доме на улице Эрвье, 30, произошел пожар, повредивший фасад здания. По данным ведомства, УК дома ООО «Брусника. Управление домами Тюмень» выполнила восстановительные работы, потратив около двух миллионов рублей. При этом расходы планировалось возложить на владельцев квартир. Так, УК собиралась взимать 7,83 рублей с одного квадратного метра собственников жилья. Однако тюменцы направили в жилищную инспекцию более 40 обращений, и управляющую компанию обязали сделать перерасчет. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Тюменцам без их ведома в квитанции за ЖКУ включили плату за ремонт общего имущества после пожара в многоквартирном доме по улице Эрвье. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции по Тюменской области. «Включение в квитанцию на оплату ЖКУ дополнительной платы за ремонт общего имущества после пожара в многоквартирном доме в отсутствие решения общего собрания собственников об утверждении размера такой платы является нарушением жилищного законодательства», — говорится в сообщении. В Госжилинспекции отметили, что такое решение было принято после обращения жильцов дома. Ранее URA.RU сообщало, что в августе 2021 года в многоквартирном доме на улице Эрвье, 30, произошел пожар, повредивший фасад здания. По данным ведомства, УК дома ООО «Брусника. Управление домами Тюмень» выполнила восстановительные работы, потратив около двух миллионов рублей. При этом расходы планировалось возложить на владельцев квартир. Так, УК собиралась взимать 7,83 рублей с одного квадратного метра собственников жилья. Однако тюменцы направили в жилищную инспекцию более 40 обращений, и управляющую компанию обязали сделать перерасчет.