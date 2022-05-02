На трассе Курган — Екатеринбург сняли ограничения

02 мая 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

На трассе Курган — Екатеринбург сняли ограничения движения транспорта, которые ввели из-за пожаров. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области. «Сотрудники ГИБДД следят за обстановкой на территории области из-за пожаров и задымления. Движение в оба направления на трассе Курган — Екатеринбург свободно», — уточнили в региональной Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган — Екатеринбург 1 мая из-за пожаров было организовано реверсивное движение. Пожары тушил самолет-амфибия Бе-200 ЧС из Красноярского края. Для борьбы с огнем в Курганской области привлечено более 270 парашютистов — десантников федеральной, свердловской и ханты-мансийской авиалесоохраны. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что за день поймали 200 курганцев, чуть не устроивших пожары.