Екатеринбург может лишиться авторских экскурсий из-за Мишустина

05 мая 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Всех экскурсоводов аттестуют и внесут в единый реестр гидов с 1 сентября 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU В России появится единый реестр экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков, который может повлиять на количество авторских экскурсии в Свердловской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Информация об этом появилась на сайте Правительства РФ. «Правительство РФ постановляет: утвердить предлагаемые правила ведения единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков», — говорится в документе. Ведением реестра будет заниматься Федеральное агентство по туризму. Постановление вступает в силу 1 сентября 2022 года и будет действовать до 31 августа 2028 года. Каждый экскурсовод будет иметь свой уникальный номер реестровой записи, а в личной карточке укажут данные гида, его место жительство, сведения о его гражданстве, индивидуальный номер налогоплательщика, сведения об аттестате экскурсовода, номер телефона и адрес электронной почты. Также гидам придется пройти аттестацию в специальных комиссиях, созданных по указу региональных органов государственной власти в сфере туризма. Представители туристической сферы Свердловской области еще 20 апреля на пресс-конференции, посвященной туристическому потенциалу на Среднем Урале, говорили о том, что выдача аттестатов позволит повысить качество туристических услуг и обезопасить граждан от мошенников.



«Кроме самого аттестата предполагается выдача идентификационной карточки экскурсовода или переводчика. Это специальный знак, который будет информировать тех, у кого есть запрос на эту услугу, что это абсолютно законный, прошедший аттестацию экскурсовод, который на высоком уровне проведет экскурсию», — заявляла председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова. При этом сами экскурсоводы разделились в своем отношении к появлению реестра гидов. Так екатеринбургский урбанист Дмитрий Москвин считает, что данное постановление «ситуацию с экскурсиями не улучшит, а желающим делать качественный интересный продукт для горожан и туристов жизнь значительно осложнит». Однако гид-экскурсовод сообщества независимых гидов «Екбгуляем» и руководитель экскурсионной группы «Урал пролаз» Анастасия Печерских говорит, что она и ее коллеги относятся к решению создать единый реестр гидов спокойно, потому как около половины ее коллег уже прошли обучение по курсу гидов-переводчиков и прошли аттестацию. Хотя, как отмечает Печерских, людям, которые ходят на экскурсии, по большому счету, не важно, аттестованный экскурсовод или нет. «Главное, что ты делаешь и как ты это делаешь. Если это интересно, неожиданно и захватывающе, то это наверняка гарантирует экскурсоводу успех и он не зависит от количества полученных удостоверений», — рассказала Печерских. При этом она подчеркнула, что административная ответственность за отсутствие аттестации наступит с 1 января 2024 года. На данный момент все экскурсоводы сообщества «Екбгуляем» являются самозанятыми и осуществляют свою деятельность согласно утвержденным для самозанятых экскурсоводов законом. Что касается количества авторских экскурсий, то здесь Печерских уверена, что со временем их сегмент будет увеличиваться, так как есть потребительский спрос. «Я думаю, что данный спрос будет только расти, в связи со сложившейся международной обстановкой и большого интереса к внутреннему туризму у горожан. Тем более, что местным экскурсоводам есть что показать горожанам не только в городе, но и в области», — рассказала гид. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В России появится единый реестр экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков, который может повлиять на количество авторских экскурсии в Свердловской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Информация об этом появилась на сайте Правительства РФ. «Правительство РФ постановляет: утвердить предлагаемые правила ведения единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков», — говорится в документе. Ведением реестра будет заниматься Федеральное агентство по туризму. Постановление вступает в силу 1 сентября 2022 года и будет действовать до 31 августа 2028 года. Каждый экскурсовод будет иметь свой уникальный номер реестровой записи, а в личной карточке укажут данные гида, его место жительство, сведения о его гражданстве, индивидуальный номер налогоплательщика, сведения об аттестате экскурсовода, номер телефона и адрес электронной почты. Также гидам придется пройти аттестацию в специальных комиссиях, созданных по указу региональных органов государственной власти в сфере туризма. Представители туристической сферы Свердловской области еще 20 апреля на пресс-конференции, посвященной туристическому потенциалу на Среднем Урале, говорили о том, что выдача аттестатов позволит повысить качество туристических услуг и обезопасить граждан от мошенников. «Кроме самого аттестата предполагается выдача идентификационной карточки экскурсовода или переводчика. Это специальный знак, который будет информировать тех, у кого есть запрос на эту услугу, что это абсолютно законный, прошедший аттестацию экскурсовод, который на высоком уровне проведет экскурсию», — заявляла председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова. При этом сами экскурсоводы разделились в своем отношении к появлению реестра гидов. Так екатеринбургский урбанист Дмитрий Москвин считает, что данное постановление «ситуацию с экскурсиями не улучшит, а желающим делать качественный интересный продукт для горожан и туристов жизнь значительно осложнит». Однако гид-экскурсовод сообщества независимых гидов «Екбгуляем» и руководитель экскурсионной группы «Урал пролаз» Анастасия Печерских говорит, что она и ее коллеги относятся к решению создать единый реестр гидов спокойно, потому как около половины ее коллег уже прошли обучение по курсу гидов-переводчиков и прошли аттестацию. Хотя, как отмечает Печерских, людям, которые ходят на экскурсии, по большому счету, не важно, аттестованный экскурсовод или нет. «Главное, что ты делаешь и как ты это делаешь. Если это интересно, неожиданно и захватывающе, то это наверняка гарантирует экскурсоводу успех и он не зависит от количества полученных удостоверений», — рассказала Печерских. При этом она подчеркнула, что административная ответственность за отсутствие аттестации наступит с 1 января 2024 года. На данный момент все экскурсоводы сообщества «Екбгуляем» являются самозанятыми и осуществляют свою деятельность согласно утвержденным для самозанятых экскурсоводов законом. Что касается количества авторских экскурсий, то здесь Печерских уверена, что со временем их сегмент будет увеличиваться, так как есть потребительский спрос. «Я думаю, что данный спрос будет только расти, в связи со сложившейся международной обстановкой и большого интереса к внутреннему туризму у горожан. Тем более, что местным экскурсоводам есть что показать горожанам не только в городе, но и в области», — рассказала гид.