Фабрика в Чусовом является резидентом ТОСЭР Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Швейная фабрика в Чусовом (Пермский край) подарила призеру зимней Олимпиады в Пекине Анастасии Смирновой комбинезон собственного производства. Аналогичный подарок получил директор чусовской спортшколы олимпийского резерва «Огонек» Руслан Шарифуллин. Об этом сообщается на сайте территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» (ТОСЭР «Чусовой»), где расположена фабрика.

Глава округа Сергей Белов и учредитель ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива», Дмитрий Царев встретились с директором КГБУ «СШОР «Огонек» им. Постникова Л.Д.» Шарифуллиным Русланом и с призером Олимпийских игр Анастасией Смирновой. Дмитрий Царев вручил благодарственные письма Руслану и Анастасии за победы и активную пропаганду спорта на территории округа и вручил им зимние комбинезоны производства швейной фабрики «Перспектива».

Во время Игр-2022 Смирнова завоевала «бронзу» в могуле. Фабрика «Перспектива» стала резидентом ТОСЭР в 2018 году. Она специализируется на пошиве спецодежды для предприятий и силовых структур.

Анастасия Смирнова (в центре) и Руслан Шарифуллин получили комбинезоны чусовской фабрики Фото: сайт ТОСЭР «Чусовой»