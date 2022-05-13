Челябинка Анастасия Субачева приняла участие в интеллектуальном шоу «Поле чудес». В эфире программы женщина, совместно с эстрадным хором Ground Beat, руководителем которого является, спела для Леонида Якубовича, а после подарила шоумену бутылку крепкого алкоголя.
«У меня для вас есть подарки. Челябинские суровые подарки. Рабочие с металлургического завода передают вам большой гаечный ключ, а также „элексир молодости“», — сказала Субачева.
Челябинка также подарила Якубовичу шоколад в виде ржавых болтов, наливные яблоки, а также настоящее каслинское литье и челябинскую мяту. Леонид Аркадьевич по достоинству оценил подарки.
Субачева прошла первый этап игры, став финалистом. Однако в финальном раунде у женщины выпал сектор-банкрот, и она не смогла назвать букву.
Челябинка Анастасия Субачева приняла участие в интеллектуальном шоу «Поле чудес». В эфире программы женщина, совместно с эстрадным хором Ground Beat, руководителем которого является, спела для Леонида Якубовича, а после подарила шоумену бутылку крепкого алкоголя. «У меня для вас есть подарки. Челябинские суровые подарки. Рабочие с металлургического завода передают вам большой гаечный ключ, а также „элексир молодости“», — сказала Субачева. Челябинка также подарила Якубовичу шоколад в виде ржавых болтов, наливные яблоки, а также настоящее каслинское литье и челябинскую мяту. Леонид Аркадьевич по достоинству оценил подарки. Субачева прошла первый этап игры, став финалистом. Однако в финальном раунде у женщины выпал сектор-банкрот, и она не смогла назвать букву.