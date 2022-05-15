В Златоусте водитель автомобиля не справился с управлением, и сорвался с моста в реку Ай. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, водитель и пассажир не пострадали.
«На Кусинском шоссе водитель автомобиля Peugeot-206, не справившись с управлением, допустил съезд и падение машины с моста через реку Ай. Автомобиль, перевернувшись, упал на крышу на урезе воды», — сообщили URA.RU в ПСС региона.
В ведомстве добавили, что водителю и пассажиру помогли выбраться из салона очевидцы происшествия. Ведется расследование причин происшествия.
URA.RU связалось с отделом пропаганды ГИБДД региона. Там на звонок не ответили.
Обновлено 11:13:
«23-летняя девушка, управляя автомобилем Peugeot-206, при движении задним ходом, допустила съезд с моста и опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения с оказанием разовой медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.
При падении автомобиль перевернулся на крышу
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области
В Златоусте водитель автомобиля не справился с управлением, и сорвался с моста в реку Ай. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, водитель и пассажир не пострадали. «На Кусинском шоссе водитель автомобиля Peugeot-206, не справившись с управлением, допустил съезд и падение машины с моста через реку Ай. Автомобиль, перевернувшись, упал на крышу на урезе воды», — сообщили URA.RU в ПСС региона. В ведомстве добавили, что водителю и пассажиру помогли выбраться из салона очевидцы происшествия. Ведется расследование причин происшествия. URA.RU связалось с отделом пропаганды ГИБДД региона. Там на звонок не ответили. Обновлено 11:13: «23-летняя девушка, управляя автомобилем Peugeot-206, при движении задним ходом, допустила съезд с моста и опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения с оказанием разовой медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.