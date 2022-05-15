Водитель и пассажир не пострадали Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Златоусте водитель автомобиля не справился с управлением, и сорвался с моста в реку Ай. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, водитель и пассажир не пострадали.

«На Кусинском шоссе водитель автомобиля Peugeot-206, не справившись с управлением, допустил съезд и падение машины с моста через реку Ай. Автомобиль, перевернувшись, упал на крышу на урезе воды», — сообщили URA.RU в ПСС региона.

В ведомстве добавили, что водителю и пассажиру помогли выбраться из салона очевидцы происшествия. Ведется расследование причин происшествия.

URA.RU связалось с отделом пропаганды ГИБДД региона. Там на звонок не ответили.

Обновлено 11:13:

«23-летняя девушка, управляя автомобилем Peugeot-206, при движении задним ходом, допустила съезд с моста и опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения с оказанием разовой медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

При падении автомобиль перевернулся на крышу Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области