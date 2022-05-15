15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В Златоусте автомобиль упал с моста в реку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
Водитель и пассажир не пострадали Фото:

В Златоусте водитель автомобиля не справился с управлением, и сорвался с моста в реку Ай. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, водитель и пассажир не пострадали.

«На Кусинском шоссе водитель автомобиля Peugeot-206, не справившись с управлением, допустил съезд и падение машины с моста через реку Ай. Автомобиль, перевернувшись, упал на крышу на урезе воды», — сообщили URA.RU в ПСС региона.

В ведомстве добавили, что водителю и пассажиру помогли выбраться из салона очевидцы происшествия. Ведется расследование причин происшествия.

URA.RU связалось с отделом пропаганды ГИБДД региона. Там на звонок не ответили.

Обновлено 11:13:

«23-летняя девушка, управляя автомобилем Peugeot-206, при движении задним ходом, допустила съезд с моста и опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения с оказанием разовой медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

При падении автомобиль перевернулся на крышу
Фото:

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В Златоусте водитель автомобиля не справился с управлением, и сорвался с моста в реку Ай. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, водитель и пассажир не пострадали. «На Кусинском шоссе водитель автомобиля Peugeot-206, не справившись с управлением, допустил съезд и падение машины с моста через реку Ай. Автомобиль, перевернувшись, упал на крышу на урезе воды», — сообщили URA.RU в ПСС региона. В ведомстве добавили, что водителю и пассажиру помогли выбраться из салона очевидцы происшествия. Ведется расследование причин происшествия. URA.RU связалось с отделом пропаганды ГИБДД региона. Там на звонок не ответили. Обновлено 11:13: «23-летняя девушка, управляя автомобилем Peugeot-206, при движении задним ходом, допустила съезд с моста и опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения с оказанием разовой медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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