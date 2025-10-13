Аренда в Челябинске: маленькие квартиры за год выросли в цене до 26 тысяч рублей

В Челябинске снять студию можно за 26 500 рублей в месяц
В Челябинске арендные «однушки» за год подорожали на 1,9%
В Челябинске за год больше всего подорожали арендные «двушки» — на 4,5% до 33 930 рублей. Снять студию или однокомнатное жилье можно за 26 463 рубля, цены на них выросли на 1,9%, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске „трешки“ стали сдаваться по 43 738 рублей, цены данный вид недвижимости поднялись на 4,1%. В целом по России трехкомнатные квартиры подорожали на 14,2%. Стоимость аренды по России достигла 44 711 рублей в месяц», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Как подчеркнул генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в целом по России сильнее всего цены поднялись на аренду жилья в Белгороде и Курске. Жители ряда населенных пунктов, потерявшие жилье из-за военных действий, стали снимать квартиры в областных центрах.

За год в Белгороде однокомнатные квартиры подорожали на 58% до 22 800 рублей, в Курске — на 50,7% до 28 712 рублей. В других городах РФ цены на жилье также выросли из-за отмены льготной ипотеки на новое жилье. Большинство россиян сейчас квартиры предпочитают арендовать, а не покупать.

