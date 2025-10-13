Поставщик специй из Екатеринбурга намерен обанкротить энергобизнес «Мечела»

Поставщик соли и специй «Кэнпо-Трейд» из Екатеринбурга намерен обанкротить энергетическую компанию челябинского холдинга «Мечел». Компания заявила о намерении обратиться в арбитражный суд.
«АО „Кэнпо-Трейд“ сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании ООО „Мечел-Энерго“ несостоятельным», — заявили юристы акционерного общества. Заявление имеется в распоряжении URA.RU.
В качестве основания для будущего иска инициатор указал наличие признаков банкротства. Согласно данным базы СБИС, только в 2025 году на «Мечел»Энерго» подано исков с финансовыми претензиями в сумме 1,034 млрд рублей.
В марте и июле поставщик соли и специй подал два иска к «Мечел-Энерго». Спорная сумма составила 11,8 млн рублей. По весеннему спору уже есть решение суда и определение апелляционной инстанции: все в пользу «Кэнпо-Трейд». По договорам от ноября 2023-го и октября 2024 годов компания поставила энергетикам минеральный концентрат «Галит», но денег не дождалась. Процесс завершился в пользу истца. Второе дело суд начал рассматривать 13 октября.
«Мечел-Энерго» рискует оказаться отключенным от оптового рынка электроэнергии. По данным источников «Коммерсанта», причиной стало значительное увеличение задолженности компании перед оператором электросетей — группой «Россети». Окончательное решение по этому вопросу будет вынесено на заседании Наблюдательного совета регулирующего органа «Совет рынка» 22 ноября.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам — в офис «Кэнпо-Трейд» и в пресс-службу «Мечела». Ответы будут опубликованы по мере поступления.
