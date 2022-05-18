Кремль: переговоры с Киевом не связаны с событиями на «Азовстали»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле не связывают продолжение переговоров с Киевом с капитуляцией боевиков на «Азовстали» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле не связывают возможность возобновления переговорного процесса с Киевом с капитуляцией военных, засевших на территории завода «Азовсталь». У украинских переговорщиков в принципе нет желания продолжать диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Не думаю, что это (переговоры и сдача военных — прим. ред.) взаимосвязанные процессы. Переговоры, действительно, не продвигаются. Мы констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — сказал представитель Кремля.

Член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что российско-украинские переговоры обернулись стагнацией и не ведутся ни в каком формате. Произошло это не без вмешательства США.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В течение нескольких недель украинские военные, националисты укрывались на территории мариупольского завода «Азовсталь». Первая группа сдалась в плен 17 мая, а 18 мая оружие сложили еще около 100 боевиков.

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В Кремле не связывают возможность возобновления переговорного процесса с Киевом с капитуляцией военных, засевших на территории завода «Азовсталь». У украинских переговорщиков в принципе нет желания продолжать диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Не думаю, что это (переговоры и сдача военных — прим. ред.) взаимосвязанные процессы. Переговоры, действительно, не продвигаются. Мы констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — сказал представитель Кремля. Член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что российско-украинские переговоры обернулись стагнацией и не ведутся ни в каком формате. Произошло это не без вмешательства США. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В течение нескольких недель украинские военные, националисты укрывались на территории мариупольского завода «Азовсталь». Первая группа сдалась в плен 17 мая, а 18 мая оружие сложили еще около 100 боевиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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