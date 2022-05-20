Медведев: антироссийские санкции продлятся десятилетия

20 мая 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев призвал обходиться своими силами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введенные против России санкции будут действовать десятилетия, причем это не связано со спецоперацией на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго. И это никак не связано даже со специальной операцией [на Украине]», — рассказал Медведев в ходе заседания комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передает ТАСС. По его словам, страну ждет такая же ситуация, как в советские годы, и санкции продлятся десятилетия. Медведев призвал надеяться только на свои силы. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Путин ускоряет импортозамещение — срок для создания собственных разработок, которые придут на смену заграничным товарам, составит полтора-два года. По словам экономиста Никиты Кричевского, Россия уже отлично справляется с импортозамещением в сфере конечного потребления, пишет «Национальная служба новостей».

Введенные против России санкции будут действовать десятилетия, причем это не связано со спецоперацией на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго. И это никак не связано даже со специальной операцией [на Украине]», — рассказал Медведев в ходе заседания комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передает ТАСС. По его словам, страну ждет такая же ситуация, как в советские годы, и санкции продлятся десятилетия. Медведев призвал надеяться только на свои силы. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Путин ускоряет импортозамещение — срок для создания собственных разработок, которые придут на смену заграничным товарам, составит полтора-два года. По словам экономиста Никиты Кричевского, Россия уже отлично справляется с импортозамещением в сфере конечного потребления, пишет «Национальная служба новостей».