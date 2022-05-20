Медведев: антироссийские санкции продлятся десятилетия

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев призвал обходиться своими силами Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Введенные против России санкции будут действовать десятилетия, причем это не связано со спецоперацией на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго. И это никак не связано даже со специальной операцией [на Украине]», — рассказал Медведев в ходе заседания комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передает ТАСС. По его словам, страну ждет такая же ситуация, как в советские годы, и санкции продлятся десятилетия. Медведев призвал надеяться только на свои силы.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Путин ускоряет импортозамещение — срок для создания собственных разработок, которые придут на смену заграничным товарам, составит полтора-два года. По словам экономиста Никиты Кричевского, Россия уже отлично справляется с импортозамещением в сфере конечного потребления, пишет «Национальная служба новостей».

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Введенные против России санкции будут действовать десятилетия, причем это не связано со спецоперацией на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго. И это никак не связано даже со специальной операцией [на Украине]», — рассказал Медведев в ходе заседания комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передает ТАСС. По его словам, страну ждет такая же ситуация, как в советские годы, и санкции продлятся десятилетия. Медведев призвал надеяться только на свои силы. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Путин ускоряет импортозамещение — срок для создания собственных разработок, которые придут на смену заграничным товарам, составит полтора-два года. По словам экономиста Никиты Кричевского, Россия уже отлично справляется с импортозамещением в сфере конечного потребления, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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