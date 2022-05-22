Молодых призывников отправили на областной сборный пункт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) утром 23 мая молодых призывников собрали в сквере «Патриотический» перед отправкой на областной сборный пункт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, им предстоит служить в сухопутных войсках РФ.

«Сегодня мы совершаем первую отправку молодых людей в армию, уроженцев города Магнитогорска. У нас убывает в армию 12 человек. Основная масса этих призывников пойдет служить в сухопутные войска РФ», — заявил военный комиссар Магнитогорска Григорий Косенок.

В пресс-службе мэрии отметили, что каждого призывника ожидают 12 месяцев службы в армии, совершенно иные условия жизни и ценный опыт. Если у молодых жителей Магнитогорска есть вопросы о службе, то молодых людей ждут в городском военном комиссариате.