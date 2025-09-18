Челябинцы скупают подешевевшие обогреватели

В Челябинске уже в августе по сравнению с июлем 2025 года продажи обогревателей выросли на 40%, а каминов — на 22%. Несмотря на высокую популярность цены на них в среднем снизились на 14%. Обогреватели «с рук» в среднем продаются по 5000 рублей, а новые — по 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито».
«За месяц газовые модели обогревателей стали дешевле на 33%, инфракрасные — на 5%, тепловентиляторы — на 4%, а масляные — на 2%. Также на 14% подешевели камины. При этом самые популярные в Челябинске — масляные обогреватели (17% продаж). Их за месяц стали покупать почти в четыре раза чаще, а средняя цена составила 1500 рублей в ресейле и 2800 рублей в новом состоянии. Они недорого стоят, не шумят и отлично подходят для постоянного обогрева жилых помещений и офисов», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте по популярности тепловентиляторы (16%). Их стали покупать на 39% чаще. Новые тепловентиляторы продаются по 13 000 рублей, а в ресейле — за 4000 рублей. Электрические обогреватели также пользуются немалой популярностью. Их стали покупать чаще в полтора раза, а доля от продаж составила 10%. Новые электрообогреватели стоят 14 000 рублей, а «с рук» — 5000 рублей. Такой вариант быстро разогревается и подходит как для основного, так и для дополнительного обогрева помещений.
Газовые обогреватели стали покупать в два раза чаще. В новом состоянии их можно приобрести за 21 000 рублей, а «с рук» за 4000 рублей. Их в основном используют на улице. Например, на верандах кафе или дач, а также в производственных помещениях. Также челябинцы на 22% чаще покупали камины. В среднем в августе они стоили 39 000 рублей.
