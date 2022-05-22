Бойцы ГБР задержали дебошира (Фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска устроил драку в одном из алкомаркетов, напав на продавцов. О противоправных действиях агрессивного покупатели сообщили в группе охранного предприятия в социальных сетях.

«В алкомаркете на улице Доватора посетитель устроил драку с персоналом. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Бойцы ГБР задержали дебошира», — написали об инциденте в группе «Варяг технологии безопасности» в социальной сети во «ВКонтакте».

На опубликованном видео мужчина в спортивной кепке крепкого телосложения без видимых причин ударил кулаком в лицо продавца. Затем он устроил потасовку с подоспевшими на защиту коллеги сотрудниками магазина. Теперь мотивы гражданина выясняют правоохранительные органы.