22 мая 2022

Житель Челябинска избил продавцов алкомаркета. Видео

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Масочный режим в алкомаркете Красное&Белое. Челябинск, алкомаркет, красное белое, магазин, кб
Бойцы ГБР задержали дебошира (Фото из архива) Фото:

Житель Челябинска устроил драку в одном из алкомаркетов, напав на продавцов. О противоправных действиях агрессивного покупатели сообщили в группе охранного предприятия в социальных сетях.

«В алкомаркете на улице Доватора посетитель устроил драку с персоналом. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Бойцы ГБР задержали дебошира», — написали об инциденте в группе «Варяг технологии безопасности» в социальной сети во «ВКонтакте».

На опубликованном видео мужчина в спортивной кепке крепкого телосложения без видимых причин ударил кулаком в лицо продавца. Затем он устроил потасовку с подоспевшими на защиту коллеги сотрудниками магазина. Теперь мотивы гражданина выясняют правоохранительные органы.

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Житель Челябинска устроил драку в одном из алкомаркетов, напав на продавцов. О противоправных действиях агрессивного покупатели сообщили в группе охранного предприятия в социальных сетях. «В алкомаркете на улице Доватора посетитель устроил драку с персоналом. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Бойцы ГБР задержали дебошира», — написали об инциденте в группе «Варяг технологии безопасности» в социальной сети во «ВКонтакте». На опубликованном видео мужчина в спортивной кепке крепкого телосложения без видимых причин ударил кулаком в лицо продавца. Затем он устроил потасовку с подоспевшими на защиту коллеги сотрудниками магазина. Теперь мотивы гражданина выясняют правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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