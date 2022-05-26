Свердловскому мальчику без ушей провели операцию в США

Американские хирурги провели операцию подростку из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрею Першину, который с малых лет воспитывался в детском доме Нижнего Тагила, сделали дорогостоящую операцию в американской клинике. От мальчика отказались еще в роддоме. Причина — ребенок родился без ушей. В ноябре 2020 года 11-летнего Андрея усыновила жительница Воронежа Елена Лебедева. Женщина смогла собрать 120 тысяч долларов на операцию.

«После хирургического вмешательства доктора на фотографии, сделанной в операционной, показали Андрюшкино левое ушко. С правой стороны ему поставили имплант», — написала приемная мама Елена Лебедева в соцсетях.

«Во время операции, которая прошла 9 мая, доктора американской клиники реконструировали левое ухо и поставили слуховой имплант на правое ухо. Операция длилась девять часов вместо семи», — передает «КП-Екатеринбург».

Ранее URA.RU писало, что 2 декабря 2021 года родители Кости Каткова, которому поставили диагноз СМА, объявили о закрытии сбора средств на препарат Zolgensma стоимостью 121 млн рублей. Пятого мая Костю из Екатеринбурга госпитализировали в Москву. Мальчику предстоит полное медицинское обследование, после чего врачи дадут заключение о постановке самого дорогого препарата в мире — Zolgensma.