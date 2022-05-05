Костю Каткова со СМА из Екатеринбурга госпитализируют в Москву

13 августа 2021 генетический анализ, который обошелся Катковым почти в 7 тысяч рублей, подтвердил опасения — у Кости СМА Фото: семья Катковых

Костю Каткова со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга госпитализируют в Москву. Мальчику предстоит полное медицинское обследование, после чего врачи дадут заключение о постановке самого дорогого препарата в мире — «Золгенсма». Об это URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В начале декабря 2021 года стараниями меценатов, неравнодушных людей и волонтеров был закрыт сбор на «Золгенсма». Для Кости собрали 121 млн рублей.

«Костя Катков будет госпитализирован в московскую больницу для прохождения обследования. После получения результатов будет проведен врачебный консилиум, на котором вынесут решение по постановке „Золгенсма“», — отметил собеседник агентства.

Наш источник сообщает, что предварительно мальчику одобрили препарат. «Косте предварительно одобрили „Золгенсма“. Однако без врачебного консилиума одобрить постановку его [препарата] не могут. После того как врачебный консилиум сделает заключение о необходимости в препарате „Золгенсма“, фонд „Круг добра“ получит необходимый пакет документов, а потом определят день, когда Косте поставят заветный укол», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации ответа не поступило. В ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», куда в случае одобрения врачебным консилиумом поступит «Золгенсма», получить ответ не удалось. В «Фонде Ройзмана» корреспонденту пояснили, что ситуацию держат под контролем и прилагают все усилия для того, чтобы Костя Катков получил препарат «Золгенсма» в максимально короткий срок.

Ранее URA.RU писало, что мать ребенка Полина Каткова просила губернатора ускорить получение препарата «Спинраза», который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Каткова хотела уточнить даты поставки препарата и получения «Спинразы», но ответа не получила. Первая публикация о Косте вышла на URA.RU 6 сентября. О сборе денег речь еще не шла — Катковы ждали счет из американской клиники. Документы пришли 20 сентября. Тогда семья Катковых приняла решение открыть благотворительный сбор на самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma стоимостью 150 миллионов рублей. 23 сентября благотворительный сбор был открыт. В ноябре компания — производитель препарата «Новартис» снизила для России стоимость на Zolgensma на 20%. Цена препарата зафиксирована на отметке 121 000 000 рублей.

Благотворительный сбор для Кости закрыли 2 декабря. 32,4 миллиона было собрано стараниями неравнодушных людей, а недостающую сумму в размере 90 миллионов рублей перевели учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер. 3а все время сбора для Кости Каткова на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 15 публикаций.

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