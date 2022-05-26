Главный медиаменеджер властей ХМАО вместе с женой купил квартиру

Генеральный директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров приобрел недвижимость Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Генеральный директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров вместе с женой купил квартиру. Об этом свидетельствует его налоговая декларация за 2021 год, опубликованная на сайте органов государственной власти ХМАО.

Судя по сведения о доходах за 2021 год, Елизаров вместе с женой приобрели квартиру площадью 42,6 кв. м. Она стала вторым объектом недвижимости в семье. Елизаров владеет еще одной квартирой почти в 70 квадратов. В пользовании у него находится еще одна квартира в 80 кв. м.

Удачным стал 2021 год для генерального директора ОТРК «Югра» и в финансовом плане. Елизаров заработал 4,8 млн рублей, в то время как в 2020 году его заработок составлял 4,2 млн рублей. Кроме того, в 2021 году в налоговой декларации у Елизарова появился автомобиль Ford Fusion. Прежде личной машины у главного медиаменеджера властей ХМАО не было.

Ранее URA.RU сообщало, что больше половины югорских мэров зарабатывают больше, чем губернатор ХМАО Наталья Комарова. Ее доходы в 2021 году составили порядка 6,2 млн рублей.