Продукция Bonaqua будет производиться в Перми

30 мая 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

В то время, как компания Coca-Cola уходит из России, ООО «Третий кран» пытается занять освободившуюся нишу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Согласно данным, опубликованным на сайте znakoved, Александр Нода — руководитель пермского ООО «Третий кран», намерен зарегистрировать бренд питьевой воды Bonaqua. Он подал заявку в Роспатент 1 апреля, пишет на сайте «Ъ-Прикамье». «Так как производитель воды Bonaqua, компания Coca-Cola, уходит из России, то „Третий кран“ попробует заполнить освободившуюся нишу в своем классе», — говорится в сообщении. Предприятие Александра Ноды занимается производством и реализацией вендинговых (осуществляющих торговлю с помощью автоматизированных систем — прим. URA.RU) автоматов по очистке и продаже питьевой воды. «Bonaqua — это бутилированная вода с очень высокой добавленной стоимостью. Она очищается, но это водопроводная вода», — рассказал пермскому изданию руководитель ООО. Если Роспатент разрешит регистрацию, то «на продукции „Третьего крана“, скорее всего, будет написано, что вода из автомата ничуть не хуже, чем Bonaqua». Общество с ограниченной ответственностью «Третий кран» было зарегистрировано в Перми в 2008 году. Один из учредителей — Александр Нода, который, помимо этого, числится учредителем социоагентства «Свои», ООО «Консалтинговая группа «Здоровые амбиции» и АНО «Центр поддержания гражданского единства».

Согласно данным, опубликованным на сайте znakoved, Александр Нода — руководитель пермского ООО «Третий кран», намерен зарегистрировать бренд питьевой воды Bonaqua. Он подал заявку в Роспатент 1 апреля, пишет на сайте «Ъ-Прикамье». «Так как производитель воды Bonaqua, компания Coca-Cola, уходит из России, то „Третий кран“ попробует заполнить освободившуюся нишу в своем классе», — говорится в сообщении. Предприятие Александра Ноды занимается производством и реализацией вендинговых (осуществляющих торговлю с помощью автоматизированных систем — прим. URA.RU) автоматов по очистке и продаже питьевой воды. «Bonaqua — это бутилированная вода с очень высокой добавленной стоимостью. Она очищается, но это водопроводная вода», — рассказал пермскому изданию руководитель ООО. Если Роспатент разрешит регистрацию, то «на продукции „Третьего крана“, скорее всего, будет написано, что вода из автомата ничуть не хуже, чем Bonaqua». Общество с ограниченной ответственностью «Третий кран» было зарегистрировано в Перми в 2008 году. Один из учредителей — Александр Нода, который, помимо этого, числится учредителем социоагентства «Свои», ООО «Консалтинговая группа «Здоровые амбиции» и АНО «Центр поддержания гражданского единства».