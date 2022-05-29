29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Продукция Bonaqua будет производиться в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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В то время, как компания Coca-Cola уходит из России, ООО «Третий кран» пытается занять освободившуюся нишу Фото:

Согласно данным, опубликованным на сайте znakoved, Александр Нода — руководитель пермского ООО «Третий кран», намерен зарегистрировать бренд питьевой воды Bonaqua. Он подал заявку в Роспатент 1 апреля, пишет на сайте «Ъ-Прикамье».

«Так как производитель воды Bonaqua, компания Coca-Cola, уходит из России, то „Третий кран“ попробует заполнить освободившуюся нишу в своем классе», — говорится в сообщении. Предприятие Александра Ноды занимается производством и реализацией вендинговых (осуществляющих торговлю с помощью автоматизированных систем — прим. URA.RU) автоматов по очистке и продаже питьевой воды.

«Bonaqua — это бутилированная вода с очень высокой добавленной стоимостью. Она очищается, но это водопроводная вода», — рассказал пермскому изданию руководитель ООО. Если Роспатент разрешит регистрацию, то «на продукции „Третьего крана“, скорее всего, будет написано, что вода из автомата ничуть не хуже, чем Bonaqua».

Общество с ограниченной ответственностью «Третий кран» было зарегистрировано в Перми в 2008 году. Один из учредителей — Александр Нода, который, помимо этого, числится учредителем социоагентства «Свои», ООО «Консалтинговая группа «Здоровые амбиции» и АНО «Центр поддержания гражданского единства».

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Согласно данным, опубликованным на сайте znakoved, Александр Нода — руководитель пермского ООО «Третий кран», намерен зарегистрировать бренд питьевой воды Bonaqua. Он подал заявку в Роспатент 1 апреля, пишет на сайте «Ъ-Прикамье». «Так как производитель воды Bonaqua, компания Coca-Cola, уходит из России, то „Третий кран“ попробует заполнить освободившуюся нишу в своем классе», — говорится в сообщении. Предприятие Александра Ноды занимается производством и реализацией вендинговых (осуществляющих торговлю с помощью автоматизированных систем — прим. URA.RU) автоматов по очистке и продаже питьевой воды. «Bonaqua — это бутилированная вода с очень высокой добавленной стоимостью. Она очищается, но это водопроводная вода», — рассказал пермскому изданию руководитель ООО. Если Роспатент разрешит регистрацию, то «на продукции „Третьего крана“, скорее всего, будет написано, что вода из автомата ничуть не хуже, чем Bonaqua». Общество с ограниченной ответственностью «Третий кран» было зарегистрировано в Перми в 2008 году. Один из учредителей — Александр Нода, который, помимо этого, числится учредителем социоагентства «Свои», ООО «Консалтинговая группа «Здоровые амбиции» и АНО «Центр поддержания гражданского единства».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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