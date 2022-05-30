Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

На юге Челябинской области выросла угроза лесных пожаров Фото: Илья Московец © URA.RU

Угроза возникновения природных пожаров резко выросла в Челябинской области. Экстренное предупреждение распространил 30 мая региональный гидрометцентр.

«В южных районах Челябинской области с 31 мая 2 июня местами ожидается высокая пожарная опасность. Угроза соответствует IV класс горимости леса по региональной шкале», — говорится в опубликованном на сайте регионального ЦГМС сообщении.

Сегодня же губернатор Алексей Текслер отменил с 1 июня действующий с 30 апреля особый противопожарный режим. Поводом для него стало увеличение числа лесных и ландшафтных пожаров после малоснежной зимы и отсутствия осадков весной. Жителям региона запретили разводить костры и сжигать мусор и траву, в том числе рядом с лесами.

Однако последние несколько недель в Челябинской области идут затяжные дожди, переходящие в грозы. Вслед за решением губернатора, аналогичное приняли власти Миасса, открыв доступ к самому популярному озеру региона — Тургояку. Ранее добраться к нему через спецпосты могли лишь обладатели особых пропусков.