Зеленский признался, что готов встретиться с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом РФ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, о чем сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы редакторов в агентстве «Анадолу», передает РИА «Новости».

Эрдоган сообщал, что поговорит по телефону с Путиным и Зеленским. Президент Турции предложил Путину провести встречу делегаций РФ и Украины, сообщает RT. В офисе президента Украины заявляли, что готовы рассмотреть такой формат переговоров, если Путин согласится на это. В Кремле до этого отмечали, что не отказываются от встречи, но ее нужно подготовить и разработать соответствующий документ. Ранее Россия и Украина проводили ряд переговоров в связи со спецоперацией РФ, но не пришли к решению ситуации.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, о чем сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы редакторов в агентстве «Анадолу», передает РИА «Новости». Эрдоган сообщал, что поговорит по телефону с Путиным и Зеленским. Президент Турции предложил Путину провести встречу делегаций РФ и Украины, сообщает RT. В офисе президента Украины заявляли, что готовы рассмотреть такой формат переговоров, если Путин согласится на это. В Кремле до этого отмечали, что не отказываются от встречи, но ее нужно подготовить и разработать соответствующий документ. Ранее Россия и Украина проводили ряд переговоров в связи со спецоперацией РФ, но не пришли к решению ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...