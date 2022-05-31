Зеленский признался, что готов встретиться с Путиным

31 мая 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, о чем сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы редакторов в агентстве «Анадолу», передает РИА «Новости». Эрдоган сообщал, что поговорит по телефону с Путиным и Зеленским. Президент Турции предложил Путину провести встречу делегаций РФ и Украины, сообщает RT. В офисе президента Украины заявляли, что готовы рассмотреть такой формат переговоров, если Путин согласится на это. В Кремле до этого отмечали, что не отказываются от встречи, но ее нужно подготовить и разработать соответствующий документ. Ранее Россия и Украина проводили ряд переговоров в связи со спецоперацией РФ, но не пришли к решению ситуации. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, о чем сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы редакторов в агентстве «Анадолу», передает РИА «Новости». Эрдоган сообщал, что поговорит по телефону с Путиным и Зеленским. Президент Турции предложил Путину провести встречу делегаций РФ и Украины, сообщает RT. В офисе президента Украины заявляли, что готовы рассмотреть такой формат переговоров, если Путин согласится на это. В Кремле до этого отмечали, что не отказываются от встречи, но ее нужно подготовить и разработать соответствующий документ. Ранее Россия и Украина проводили ряд переговоров в связи со спецоперацией РФ, но не пришли к решению ситуации.