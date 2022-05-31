«Россети» уволили генерального директора «МЭС Урала»

01 июня 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

«Россети» отправили в отставку гендиректора «МЭС Урала» Евгения Жуйкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Генерального директора филиала «Россети ФСК ЕЭС» — «МЭС Урала» Евгения Жуйкова освободили от должности. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании, причиной увольнения послужило истечение срока действия трудового договора. «Трудовые отношения генерального директора филиала „Россети ФСК ЕЭС“ — МЭС Урала Евгения Жуйкова и ПАО „Россети ФСК ЕЭС“ прекратились по причине истечения срока действия трудового договора. В настоящее время обязанности генерального директора МЭС Урала исполняет первый заместитель генерального директора — главный инженер МЭС Урала», — рассказали в пресс-службе «МЭС Урала». Источники URA.RU также сообщили о возможной отставке генерального директора «МРСК Урала» Владимира Болотина. Однако в пресс-службе компании данную информацию опровергли. «Трудовой договор с генеральным директором ОАО „МРСК Урала“ не расторгался. Вопрос об избрании и о прекращении полномочий относится к компетенции совета директоров компании. Такого решения советом директоров не принималось», — подытожили там. Ранее URA.RU сообщало, экс-гендиректора компании «Россети Урал» Валерия Родина освободили от штрафа в 450 тысяч рублей, который был наложен на него за неуплату более 400 млн рублей налогов. Прокуратура запросила для него обвинение в связи с неуплатой налогов на 409 млн рублей. Следствие посчитало, что он не отчислял налоги с прибыли за 2011 и 2012 года. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Генерального директора филиала «Россети ФСК ЕЭС» — «МЭС Урала» Евгения Жуйкова освободили от должности. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании, причиной увольнения послужило истечение срока действия трудового договора. «Трудовые отношения генерального директора филиала „Россети ФСК ЕЭС“ — МЭС Урала Евгения Жуйкова и ПАО „Россети ФСК ЕЭС“ прекратились по причине истечения срока действия трудового договора. В настоящее время обязанности генерального директора МЭС Урала исполняет первый заместитель генерального директора — главный инженер МЭС Урала», — рассказали в пресс-службе «МЭС Урала». Источники URA.RU также сообщили о возможной отставке генерального директора «МРСК Урала» Владимира Болотина. Однако в пресс-службе компании данную информацию опровергли. «Трудовой договор с генеральным директором ОАО „МРСК Урала“ не расторгался. Вопрос об избрании и о прекращении полномочий относится к компетенции совета директоров компании. Такого решения советом директоров не принималось», — подытожили там. Ранее URA.RU сообщало, экс-гендиректора компании «Россети Урал» Валерия Родина освободили от штрафа в 450 тысяч рублей, который был наложен на него за неуплату более 400 млн рублей налогов. Прокуратура запросила для него обвинение в связи с неуплатой налогов на 409 млн рублей. Следствие посчитало, что он не отчислял налоги с прибыли за 2011 и 2012 года.