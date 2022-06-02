Свердловская полиция обстреляла Лексус близнецов-гонщиков. Фото

02 июня 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

Гонщиков, устроивших погоню, смогли остановить только после стрельбы по колесам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под Екатеринбургом наряд дорожно-патрульной службы открыл огонь по внедорожнику Lexus во время погони 1 июня. Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, джип удалось остановить недалеко от развязки Монетный — ЕКАД. «Стражи порядка задержали двух мужчин, 1980 года рождения. Ими оказались братья-близнецы, в салоне машины нашли небольшой сверток, вещество направлено на экспертизу», — рассказал полковник Горелых. Он уточнил, что наряд ДПС заметил выезжающий из лесополосы внедорожник и через громкоговорители попросил остановиться для проверки документов. После этого водитель Lexus предпринял попытку скрыться от экипажа дорожного патруля, началась погоня. Как уточняет полковник Горелых, водитель внедорожника неоднократно нарушал ПДД — в отношении «гонщика» представители МВД составили сразу пять административных протоколов — за проезд на запрещающий сигнал светофора, тонировку с нарушениями, отказ от медосвидетельствования, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за не пристегнутый ремень. Полиция продолжает разбираться в произошедшем. Фото предоставлено полковником МВД Валерием Горелых Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Под Екатеринбургом наряд дорожно-патрульной службы открыл огонь по внедорожнику Lexus во время погони 1 июня. Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, джип удалось остановить недалеко от развязки Монетный — ЕКАД. «Стражи порядка задержали двух мужчин, 1980 года рождения. Ими оказались братья-близнецы, в салоне машины нашли небольшой сверток, вещество направлено на экспертизу», — рассказал полковник Горелых. Он уточнил, что наряд ДПС заметил выезжающий из лесополосы внедорожник и через громкоговорители попросил остановиться для проверки документов. После этого водитель Lexus предпринял попытку скрыться от экипажа дорожного патруля, началась погоня. Как уточняет полковник Горелых, водитель внедорожника неоднократно нарушал ПДД — в отношении «гонщика» представители МВД составили сразу пять административных протоколов — за проезд на запрещающий сигнал светофора, тонировку с нарушениями, отказ от медосвидетельствования, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за не пристегнутый ремень. Полиция продолжает разбираться в произошедшем.