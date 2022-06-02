Свердловская полиция обстреляла Лексус близнецов-гонщиков. Фото

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Гонщиков, устроивших погоню, смогли остановить только после стрельбы по колесам Фото:

Под Екатеринбургом наряд дорожно-патрульной службы открыл огонь по внедорожнику Lexus во время погони 1 июня. Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, джип удалось остановить недалеко от развязки Монетный — ЕКАД.

«Стражи порядка задержали двух мужчин, 1980 года рождения. Ими оказались братья-близнецы, в салоне машины нашли небольшой сверток, вещество направлено на экспертизу», — рассказал полковник Горелых.

Он уточнил, что наряд ДПС заметил выезжающий из лесополосы внедорожник и через громкоговорители попросил остановиться для проверки документов. После этого водитель Lexus предпринял попытку скрыться от экипажа дорожного патруля, началась погоня.

Как уточняет полковник Горелых, водитель внедорожника неоднократно нарушал ПДД — в отношении «гонщика» представители МВД составили сразу пять административных протоколов — за проезд на запрещающий сигнал светофора, тонировку с нарушениями, отказ от медосвидетельствования, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за не пристегнутый ремень. Полиция продолжает разбираться в произошедшем.

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Под Екатеринбургом наряд дорожно-патрульной службы открыл огонь по внедорожнику Lexus во время погони 1 июня. Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, джип удалось остановить недалеко от развязки Монетный — ЕКАД. «Стражи порядка задержали двух мужчин, 1980 года рождения. Ими оказались братья-близнецы, в салоне машины нашли небольшой сверток, вещество направлено на экспертизу», — рассказал полковник Горелых. Он уточнил, что наряд ДПС заметил выезжающий из лесополосы внедорожник и через громкоговорители попросил остановиться для проверки документов. После этого водитель Lexus предпринял попытку скрыться от экипажа дорожного патруля, началась погоня. Как уточняет полковник Горелых, водитель внедорожника неоднократно нарушал ПДД — в отношении «гонщика» представители МВД составили сразу пять административных протоколов — за проезд на запрещающий сигнал светофора, тонировку с нарушениями, отказ от медосвидетельствования, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за не пристегнутый ремень. Полиция продолжает разбираться в произошедшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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