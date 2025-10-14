Екатеринбургский бизнесмен получил приговор за дорожные разборки

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бизнесмену Андрею Хану за дорожную потасовку с другими коммерсантами. Он избежал реального тюремного срока, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«Хану назначено три года условно с испытательным сроком на три года. Частично удовлетворены гражданские иски потерпевших: одному — 20 тысяч рублей, второму — 300 тысяч», — сказали в инстанции.
По версии следствия, в мае 2022 года Хан поругался с семьей Мезенцевых по улице Токарей. Андрея не устроило, что второй водитель резко перестроился перед кроссовером Хана. Произошла драка, в ходе которой Хан достал пистолет и выстрелил.
Хану вменили две статьи УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Хулиганство». В декабре 2024-го он получил 1,5 года условно. После этого приговор отменили, дело вернули на второй круг.
