После себя вода оставляет густой осадок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Первоуральска (Свердловская область) жалуются, что в квартирах из-под кранов течет вода, по цвету похожая на «Кока-Колу». Также от воды остается плотный осадок на ванне. Об этом URA.RU рассказал житель Первоуральска Алексей.

«Сначала у нас не было горячей воды вообще, но текла нормальная холодная. Как включили горячую воду, начались проблемы. Вода воняет, грязная, и от нее остается очень густой осадок в ванне и в раковинах», — уточнил Алексей.

Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до МУП «Водоканал» — на звонок никто не ответил. Направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU писало про жителей поселка Нейво-Шайтанский, которые с 2016 года жалуются на отсутствие питьевой воды. В водопроводные колонки поступает техническая вода. «За шесть лет проблемой никто не занялся. Жители поселка начали массово бурить скважины около своих домов, но школы, детсад и больница получают воду в пятилитровых бутылках из Алапаевска», — рассказывал житель поселка.