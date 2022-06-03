Власти: Украина украла деньги жителей Херсонской области

04 июня 2022 в 08:19 Размер текста - 17 +

Украина намеренно заблокировала счета в банках Херсонской области, чтобы украсть деньги граждан, считают в администрации региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинские власти обокрали жителей Херсонской области, заблокировав банковские счета граждан на территории всего региона. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. «Люди не могут снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина сделала все для того, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках», — сказал Стремоусов РИА «Новости». Речь идет об отключении Приватбанка и Ощадбанка, уточнил собеседник. Однако, отметил он, на территории Херсонской области в скором времени заработают банки, интегрированные в российскую финансовую систему. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Позже, 15 марта, Минобороны сообщило о взятии Херсонской и приазовской части Запорожской области под контроль Вооруженных сил РФ. Президент России Владимир Путин разрешил жителям освобожденного региона получать гражданство России в упрощенном порядке. По мнению первого заместителя Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН, это решение российского лидера является важным сигналом для всего русскоязычного населения Украины, передает РАПСИ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Украинские власти обокрали жителей Херсонской области, заблокировав банковские счета граждан на территории всего региона. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. «Люди не могут снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина сделала все для того, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках», — сказал Стремоусов РИА «Новости». Речь идет об отключении Приватбанка и Ощадбанка, уточнил собеседник. Однако, отметил он, на территории Херсонской области в скором времени заработают банки, интегрированные в российскую финансовую систему. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Позже, 15 марта, Минобороны сообщило о взятии Херсонской и приазовской части Запорожской области под контроль Вооруженных сил РФ. Президент России Владимир Путин разрешил жителям освобожденного региона получать гражданство России в упрощенном порядке. По мнению первого заместителя Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН, это решение российского лидера является важным сигналом для всего русскоязычного населения Украины, передает РАПСИ.