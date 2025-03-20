Боец UFC Конор Макгрегор будет баллотироваться в президенты Ирландии

Экс-чемпион UFC и звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании баллотироваться в президенты Ирландии, откуда он родом. Ключевой позицией в его кампании является противостояние принятию миграционного пакта Евросоюза.
«Затем последует голосование! Это будущее Ирландии со мной в качестве президента. Все граждане Ирландии должны иметь голос и выбор своего будущего! Да благословит Бог наш народ! Голосуйте за Макгрегора, и ваш голос будет услышан!», — написал Макгрегор в соцсети X.
В своем заявлении он дал понять, что никто из потенциальных кандидатов не встанет против введения миграционного пакта 12 июня 2026-го. «Кто еще выступит против правительства и выступит против этого законопроекта? ... Я это сделаю!», — добавил боец. Сами выборы президента страны состоятся 11 ноября.
Согласно пакту, все мигранты расселяются по странам ЕС в зависимости от установленных правил. У членов союза есть два варианта: либо ежегодно принимать у себя определенное количество мигрантов, либо вносить взносы на их обустройство в других странах в совместный фонд — примерно по 20 тысяч евро за каждого человека. Весной прошлого года из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил руководству ЕС уйти в отставку.
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