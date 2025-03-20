20 марта 2025

Боец UFC Конор Макгрегор будет баллотироваться в президенты Ирландии

© Служба новостей «URA.RU»
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Конор Макгрегор заявил, что голос каждого ирландца будет услышан
Конор Макгрегор заявил, что голос каждого ирландца будет услышан Фото:

Экс-чемпион UFC и звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании баллотироваться в президенты Ирландии, откуда он родом. Ключевой позицией в его кампании является противостояние принятию миграционного пакта Евросоюза.

«Затем последует голосование! Это будущее Ирландии со мной в качестве президента. Все граждане Ирландии должны иметь голос и выбор своего будущего! Да благословит Бог наш народ! Голосуйте за Макгрегора, и ваш голос будет услышан!», — написал Макгрегор в соцсети X.

В своем заявлении он дал понять, что никто из потенциальных кандидатов не встанет против введения миграционного пакта 12 июня 2026-го. «Кто еще выступит против правительства и выступит против этого законопроекта? ... Я это сделаю!», — добавил боец. Сами выборы президента страны состоятся 11 ноября.

Согласно пакту, все мигранты расселяются по странам ЕС в зависимости от установленных правил. У членов союза есть два варианта: либо ежегодно принимать у себя определенное количество мигрантов, либо вносить взносы на их обустройство в других странах в совместный фонд — примерно по 20 тысяч евро за каждого человека. Весной прошлого года из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил руководству ЕС уйти в отставку.

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Экс-чемпион UFC и звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании баллотироваться в президенты Ирландии, откуда он родом. Ключевой позицией в его кампании является противостояние принятию миграционного пакта Евросоюза. «Затем последует голосование! Это будущее Ирландии со мной в качестве президента. Все граждане Ирландии должны иметь голос и выбор своего будущего! Да благословит Бог наш народ! Голосуйте за Макгрегора, и ваш голос будет услышан!», — написал Макгрегор в соцсети X. В своем заявлении он дал понять, что никто из потенциальных кандидатов не встанет против введения миграционного пакта 12 июня 2026-го. «Кто еще выступит против правительства и выступит против этого законопроекта? ... Я это сделаю!», — добавил боец. Сами выборы президента страны состоятся 11 ноября. Согласно пакту, все мигранты расселяются по странам ЕС в зависимости от установленных правил. У членов союза есть два варианта: либо ежегодно принимать у себя определенное количество мигрантов, либо вносить взносы на их обустройство в других странах в совместный фонд — примерно по 20 тысяч евро за каждого человека. Весной прошлого года из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил руководству ЕС уйти в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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