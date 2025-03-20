Генерал Липовой: сбитый в Энгельсе дрон ВСУ мог быть новинкой НАТО

Сбитый ПВО в районе Энгельса в Саратовской области дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) мог быть новым образцом вооружений НАТО. Об этом сообщил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«Украина сейчас используется как полигон для испытания всех видов оружия, которое НАТО либо уже запустило, либо планирует внедрить. Сбитый дрон, тип которого не удалось опознать, мог быть как модернизированной версией уже существующих моделей, так и совершенно новым образцом, переданным ВСУ», — приводит NEWS.ru заявление генерала.
Липовой отметил, что ВСУ получают большое количество беспилотников разных типов: от небольших до крупных, поршневых и реактивных. По его мнению, НАТО поставляет Украине большое количество различных БПЛА в надежде, что хотя бы один из них сможет преодолеть российские системы ПВО и достичь цели.
Минувшей ночью силы ПВО сбили 132 украинских беспилотника над Россией за ночь. Основная часть атак пришлась на Саратовскую область. В результате атак повреждены больница, школа, два детских сада и около 30 частных домов. Кроме того, на территории аэродрома произошёл пожар, а в близлежащих садовых некоммерческих товариществах (СНТ) началась эвакуация. В результате инцидента пострадали как минимум два мирных жителя города Энгельс, пишет телеканал RT.
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