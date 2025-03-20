20 марта 2025

Украина объявила эвакуацию в Сумской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинцы эвакуируют жителей Сумской области
Украинцы эвакуируют жителей Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти объявили о срочной эвакуации из поселка Краснополье, который находится в Сумской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное». Эвакуация запланирована на 21 марта.

«Срочную эвакуацию из поселка Краснополье (расположенного в 40 километрах от Сум) объявила Сумская районная государственная администрация», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания. Согласно этой информации, в пятницу утром из здания поселкового совета будут отправлены эвакуационные автобусы.

Эвакуационные мероприятия стартуют в 6:00 и 7:00 утра по киевскому времени. Это не первый случай принудительной эвакуации на Украине.

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Украинские власти объявили о срочной эвакуации из поселка Краснополье, который находится в Сумской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное». Эвакуация запланирована на 21 марта. «Срочную эвакуацию из поселка Краснополье (расположенного в 40 километрах от Сум) объявила Сумская районная государственная администрация», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания. Согласно этой информации, в пятницу утром из здания поселкового совета будут отправлены эвакуационные автобусы. Эвакуационные мероприятия стартуют в 6:00 и 7:00 утра по киевскому времени. Это не первый случай принудительной эвакуации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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