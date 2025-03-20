Украина объявила эвакуацию в Сумской области

Украинские власти объявили о срочной эвакуации из поселка Краснополье, который находится в Сумской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное». Эвакуация запланирована на 21 марта.
«Срочную эвакуацию из поселка Краснополье (расположенного в 40 километрах от Сум) объявила Сумская районная государственная администрация», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания. Согласно этой информации, в пятницу утром из здания поселкового совета будут отправлены эвакуационные автобусы.
Эвакуационные мероприятия стартуют в 6:00 и 7:00 утра по киевскому времени. Это не первый случай принудительной эвакуации на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.