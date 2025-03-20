URA.RU узнало, какие черты мигрантов бесят работодателей России

Работодатели в России недовольны наглостью и требовательностью мигрантов из Средней Азии. Их буквально называют «оборзевшими», хоть их и не хватает на российском рынке. Об этом URA.RU рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.
«Специалистов нелегко найти, потому что мы сейчас, во-первых, подходим к донышку демографической ямы и естественным путем людей нет. Во-вторых, у нас со Средней Азии поток мигрантов перекрылся, то есть Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Все, их больше не достанешь. Плюс работодатели очень жалуются на то, что они очень наглые, требовательные, „оборзевшие“, — заявил Мурадян URA.RU. Эксперт подчеркнул, что он буквально привел цитату людей с производственных предприятий.
В условиях кадрового дефицита Россия ожидает прибытие новых мигрантов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказал URA.RU ранее Мурадян. Мьянма, например, является страной из этого региона с большим потенциалом, подчеркнул эксперт.
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