URA.RU узнало, какие черты мигрантов бесят работодателей России

HR-специалист Мурадян: работодатели России недовольны наглостью мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантов критикуют работодатели РФ
Мигрантов критикуют работодатели РФ Фото:

Работодатели в России недовольны наглостью и требовательностью мигрантов из Средней Азии. Их буквально называют «оборзевшими», хоть их и не хватает на российском рынке. Об этом URA.RU рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

«Специалистов нелегко найти, потому что мы сейчас, во-первых, подходим к донышку демографической ямы и естественным путем людей нет. Во-вторых, у нас со Средней Азии поток мигрантов перекрылся, то есть Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Все, их больше не достанешь. Плюс работодатели очень жалуются на то, что они очень наглые, требовательные, „оборзевшие“, — заявил Мурадян URA.RU. Эксперт подчеркнул, что он буквально привел цитату людей с производственных предприятий.

В условиях кадрового дефицита Россия ожидает прибытие новых мигрантов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказал URA.RU ранее Мурадян. Мьянма, например, является страной из этого региона с большим потенциалом, подчеркнул эксперт.

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Работодатели в России недовольны наглостью и требовательностью мигрантов из Средней Азии. Их буквально называют «оборзевшими», хоть их и не хватает на российском рынке. Об этом URA.RU рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян. «Специалистов нелегко найти, потому что мы сейчас, во-первых, подходим к донышку демографической ямы и естественным путем людей нет. Во-вторых, у нас со Средней Азии поток мигрантов перекрылся, то есть Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Все, их больше не достанешь. Плюс работодатели очень жалуются на то, что они очень наглые, требовательные, „оборзевшие“, — заявил Мурадян URA.RU. Эксперт подчеркнул, что он буквально привел цитату людей с производственных предприятий. В условиях кадрового дефицита Россия ожидает прибытие новых мигрантов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказал URA.RU ранее Мурадян. Мьянма, например, является страной из этого региона с большим потенциалом, подчеркнул эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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