Взрыв произошел на охваченной огнем нефтебазе под Краснодаром, двое пострадали

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Для тушения пожара привлекли множество сотрудников МЧС
Для тушения пожара привлекли множество сотрудников МЧС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв. В результате два человека получили травмы, сообщили представители оперативного штаба региона.

«В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв. Пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратов», — сказано в telegram-канале оперштаба.

По данным штаба, площадь возгорания на момент инцидента достигла 10 тысяч квадратных метров. В ходе ликвидации пожара произошло нарушение герметичности одного из горящих резервуаров, что привело к взрыву нефтепродуктов и выбросу пламени. Из-за этого огонь перекинулся на соседний резервуар.

Для борьбы с огнем мобилизованы значительные силы. Задействовано 456 пожарных и 181 единица специализированной техники.

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На территории нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв. В результате два человека получили травмы, сообщили представители оперативного штаба региона. «В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв. Пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратов», — сказано в telegram-канале оперштаба. По данным штаба, площадь возгорания на момент инцидента достигла 10 тысяч квадратных метров. В ходе ликвидации пожара произошло нарушение герметичности одного из горящих резервуаров, что привело к взрыву нефтепродуктов и выбросу пламени. Из-за этого огонь перекинулся на соседний резервуар. Для борьбы с огнем мобилизованы значительные силы. Задействовано 456 пожарных и 181 единица специализированной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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