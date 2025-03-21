Стала известна судьба курса рубля после решения по ставке ЦБ

Проценко: рубль не сильно отреагирует на изменение ставки Центробанка РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Укрепление рубля произошло к нескольким мировым валютам
Укрепление рубля произошло к нескольким мировым валютам Фото:

Изменение ключевой ставки Банка России в ближайшее время не окажет существенного влияния на курс рубля. Ведущую роль в его поддержке играют другие факторы, такие как высокий спрос на российские долговые обязательства и активизация экспортеров, заявила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

«Отметим, что укрепление рубля произошло не только к американской валюте. С января доллар относительно рубля подешевел на 20%, евро — на 16%, китайский юань — на 19%», — передает ее слова издание «Прайм».

Эксперты ожидают, что на ближайшем заседании Банка России ключевая ставка останется на уровне 21% из-за текущей инфляции. По мнению аналитиков, уже на следующих заседаниях может последовать смягчение монетарной политики благодаря укреплению рубля и замедлению инфляции.

Ранее URA.RU писало о том, почему вклады в банках станут менее выгодными. По мнению заведующей кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаила Косова, это произойдет вместе со снижением ключевой ставки. В Госдуме пообещали, что Банк России будет следить за инфляцией, чтобы она не разгонялась.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Изменение ключевой ставки Банка России в ближайшее время не окажет существенного влияния на курс рубля. Ведущую роль в его поддержке играют другие факторы, такие как высокий спрос на российские долговые обязательства и активизация экспортеров, заявила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. «Отметим, что укрепление рубля произошло не только к американской валюте. С января доллар относительно рубля подешевел на 20%, евро — на 16%, китайский юань — на 19%», — передает ее слова издание «Прайм». Эксперты ожидают, что на ближайшем заседании Банка России ключевая ставка останется на уровне 21% из-за текущей инфляции. По мнению аналитиков, уже на следующих заседаниях может последовать смягчение монетарной политики благодаря укреплению рубля и замедлению инфляции. Ранее URA.RU писало о том, почему вклады в банках станут менее выгодными. По мнению заведующей кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаила Косова, это произойдет вместе со снижением ключевой ставки. В Госдуме пообещали, что Банк России будет следить за инфляцией, чтобы она не разгонялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...