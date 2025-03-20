В России хотят усовершенствовать систему банковских вкладов

В России планируется увеличение максимальной суммы компенсации по вкладам для одного вкладчика до 3 миллионов рублей. Сейчас эта сумма 1,4 миллиона рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении URA.RU.
«Законопроект ЛДПР о повышении максимальной суммы страхового возмещения до 3 миллионов рублей разработан для защиты интересов большинства вкладчиков и сегодня вносится на рассмотрение Госдумы», — говорится в тексте документа, предоставленного URA.RU. Отмечается, что максимальная сумма страхового возмещения по банковским вкладам сейчас составляет 1,4 миллиона рублей и не изменялась более 10 лет. За это время инфляция значительно выросла, а цены увеличились быстрее, чем зарплаты, говорится в записке.
Ранее URA.RU со ссылкой на экономиста Игоря Балынина сообщало, что размещение свободных средств на депозите может быть выгоднее досрочного погашения ипотеки. Он приводит пример, где при ставке 25% на депозит можно за пять лет накопить 400 тысяч рублей. В случае, если процентные ставки по ипотеке ниже ставок по депозитам на 1-3 пункта, досрочное погашение ипотеки может быть экономически нецелесообразным.
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