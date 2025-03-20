20 марта 2025

В России хотят усовершенствовать систему банковских вкладов

© Служба новостей «URA.RU»
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Страховая сумма вклада будет увеличена до 3 миллионов рублей
Страховая сумма вклада будет увеличена до 3 миллионов рублей Фото:

В России планируется увеличение максимальной суммы компенсации по вкладам для одного вкладчика до 3 миллионов рублей. Сейчас эта сумма 1,4 миллиона рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении URA.RU. 

«Законопроект ЛДПР о повышении максимальной суммы страхового возмещения до 3 миллионов рублей разработан для защиты интересов большинства вкладчиков и сегодня вносится на рассмотрение Госдумы», — говорится в тексте документа, предоставленного URA.RU. Отмечается, что максимальная сумма страхового возмещения по банковским вкладам сейчас составляет 1,4 миллиона рублей и не изменялась более 10 лет. За это время инфляция значительно выросла, а цены увеличились быстрее, чем зарплаты, говорится в записке. 

Ранее URA.RU со ссылкой на экономиста Игоря Балынина сообщало, что размещение свободных средств на депозите может быть выгоднее досрочного погашения ипотеки. Он приводит пример, где при ставке 25% на депозит можно за пять лет накопить 400 тысяч рублей. В случае, если процентные ставки по ипотеке ниже ставок по депозитам на 1-3 пункта, досрочное погашение ипотеки может быть экономически нецелесообразным.

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В России планируется увеличение максимальной суммы компенсации по вкладам для одного вкладчика до 3 миллионов рублей. Сейчас эта сумма 1,4 миллиона рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении URA.RU.  «Законопроект ЛДПР о повышении максимальной суммы страхового возмещения до 3 миллионов рублей разработан для защиты интересов большинства вкладчиков и сегодня вносится на рассмотрение Госдумы», — говорится в тексте документа, предоставленного URA.RU. Отмечается, что максимальная сумма страхового возмещения по банковским вкладам сейчас составляет 1,4 миллиона рублей и не изменялась более 10 лет. За это время инфляция значительно выросла, а цены увеличились быстрее, чем зарплаты, говорится в записке.  Ранее URA.RU со ссылкой на экономиста Игоря Балынина сообщало, что размещение свободных средств на депозите может быть выгоднее досрочного погашения ипотеки. Он приводит пример, где при ставке 25% на депозит можно за пять лет накопить 400 тысяч рублей. В случае, если процентные ставки по ипотеке ниже ставок по депозитам на 1-3 пункта, досрочное погашение ипотеки может быть экономически нецелесообразным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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