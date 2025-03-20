20 марта 2025

Данные об онлайн-переписках в России обяжут хранить три года

© Служба новостей «URA.RU»
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Законопроект приняли в первом чтении
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Госдума приняла в первом чтении пакет поправок, который обяжет онлайн-платформы хранить данные о переговорах и переписке клиентов на протяжении трех лет. Нововведение направлено на усиление безопасности пользователей, утверждают в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Мера по увеличению срока хранения информации с года до трех лет также связана с усилением безопасности пользователей. Увеличение срока хранения позволит учитывать сведения за более длительный период», — передают «Известия» слова представителей Григоренко.

Согласно документам из пакета, необходимо будет столько хранить сведения о приеме, передаче, доставке и обработке голосовых, письменных и других электронных сообщений, а также изображений и звуков. Однако поправки не коснутся их содержимого. В Минцифры отметили, что мера не повлечет за собой увеличение затрат для бизнеса, так как главная цель — создание более мощной системы для расследования и пресечения преступлений в интернете.

Ранее URA.RU писало о переходе «Мегафона» на российское ПО по обработке данных. При импортозамещении оператор приобрел лицензии на системы управления базами данных и быстрой аналитики, а также на экосистему сервисов для хранения, обработки и анализа больших объемов данных любого типа.

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Госдума приняла в первом чтении пакет поправок, который обяжет онлайн-платформы хранить данные о переговорах и переписке клиентов на протяжении трех лет. Нововведение направлено на усиление безопасности пользователей, утверждают в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. «Мера по увеличению срока хранения информации с года до трех лет также связана с усилением безопасности пользователей. Увеличение срока хранения позволит учитывать сведения за более длительный период», — передают «Известия» слова представителей Григоренко. Согласно документам из пакета, необходимо будет столько хранить сведения о приеме, передаче, доставке и обработке голосовых, письменных и других электронных сообщений, а также изображений и звуков. Однако поправки не коснутся их содержимого. В Минцифры отметили, что мера не повлечет за собой увеличение затрат для бизнеса, так как главная цель — создание более мощной системы для расследования и пресечения преступлений в интернете. Ранее URA.RU писало о переходе «Мегафона» на российское ПО по обработке данных. При импортозамещении оператор приобрел лицензии на системы управления базами данных и быстрой аналитики, а также на экосистему сервисов для хранения, обработки и анализа больших объемов данных любого типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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