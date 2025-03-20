Данные об онлайн-переписках в России обяжут хранить три года

Госдума приняла в первом чтении пакет поправок, который обяжет онлайн-платформы хранить данные о переговорах и переписке клиентов на протяжении трех лет. Нововведение направлено на усиление безопасности пользователей, утверждают в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«Мера по увеличению срока хранения информации с года до трех лет также связана с усилением безопасности пользователей. Увеличение срока хранения позволит учитывать сведения за более длительный период», — передают «Известия» слова представителей Григоренко.
Согласно документам из пакета, необходимо будет столько хранить сведения о приеме, передаче, доставке и обработке голосовых, письменных и других электронных сообщений, а также изображений и звуков. Однако поправки не коснутся их содержимого. В Минцифры отметили, что мера не повлечет за собой увеличение затрат для бизнеса, так как главная цель — создание более мощной системы для расследования и пресечения преступлений в интернете.
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