20 марта 2025

Bloomberg: Франция и Италия помешали Киеву получить оружие от ЕС

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Поставки боеприпасов Киеву затормозила Франция и Италия
Поставки боеприпасов Киеву затормозила Франция и Италия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция и Италия помешали ЕС поставлять боеприпасы в Киев. Они не торопятся брать на себя обязательства по финансам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Попытка лидеров Европейского союза выделить 5 млрд евро на поставку боеприпасов для Украины в этом году была задержана Францией и Италией. Это является еще одним признаком проблем, с которыми сталкивается блок при попытке заменить поддержку США Киеву», — пишет Bloomberg.

По информации, предоставленной Дэйвом Паресом, пресс-секретарем премьер-министра Великобритании, правительство страны продолжит поставки вооружений Украине. Это произойдет на фоне возможного заключения перемирия.

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Франция и Италия помешали ЕС поставлять боеприпасы в Киев. Они не торопятся брать на себя обязательства по финансам. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Попытка лидеров Европейского союза выделить 5 млрд евро на поставку боеприпасов для Украины в этом году была задержана Францией и Италией. Это является еще одним признаком проблем, с которыми сталкивается блок при попытке заменить поддержку США Киеву», — пишет Bloomberg. По информации, предоставленной Дэйвом Паресом, пресс-секретарем премьер-министра Великобритании, правительство страны продолжит поставки вооружений Украине. Это произойдет на фоне возможного заключения перемирия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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