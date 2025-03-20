Bloomberg: Франция и Италия помешали Киеву получить оружие от ЕС

Франция и Италия помешали ЕС поставлять боеприпасы в Киев. Они не торопятся брать на себя обязательства по финансам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Попытка лидеров Европейского союза выделить 5 млрд евро на поставку боеприпасов для Украины в этом году была задержана Францией и Италией. Это является еще одним признаком проблем, с которыми сталкивается блок при попытке заменить поддержку США Киеву», — пишет Bloomberg.
По информации, предоставленной Дэйвом Паресом, пресс-секретарем премьер-министра Великобритании, правительство страны продолжит поставки вооружений Украине. Это произойдет на фоне возможного заключения перемирия.
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