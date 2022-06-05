05 июня 2022
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В ЯНАО ожидается резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе потеплеет до +20 Фото:

На этой неделе на территории ЯНАО значительно потеплеет. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, столбики термометров поднимутся +20 градусов.

В понедельник ожидается +10…+15 градусов. Местами температура не поднимется выше +3 градусов. В некоторых районах пройдут небольшие осадки. Порывы северо-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду.

Во вторник потеплеет до +20 градусов, местами — до + 6. Также пройдут небольшие осадки, ветер по западу достигнет 10 метров в секунду. В среду температура не изменится.

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На этой неделе на территории ЯНАО значительно потеплеет. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, столбики термометров поднимутся +20 градусов. В понедельник ожидается +10…+15 градусов. Местами температура не поднимется выше +3 градусов. В некоторых районах пройдут небольшие осадки. Порывы северо-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду. Во вторник потеплеет до +20 градусов, местами — до + 6. Также пройдут небольшие осадки, ветер по западу достигнет 10 метров в секунду. В среду температура не изменится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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