В ЯНАО ожидается резкое потепление

06 июня 2022 в 09:36 Размер текста - 17 +

В регионе потеплеет до +20 Фото: Денис Моргунов © URA.RU На этой неделе на территории ЯНАО значительно потеплеет. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, столбики термометров поднимутся +20 градусов. В понедельник ожидается +10…+15 градусов. Местами температура не поднимется выше +3 градусов. В некоторых районах пройдут небольшие осадки. Порывы северо-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду. Во вторник потеплеет до +20 градусов, местами — до + 6. Также пройдут небольшие осадки, ветер по западу достигнет 10 метров в секунду. В среду температура не изменится. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

На этой неделе на территории ЯНАО значительно потеплеет. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, столбики термометров поднимутся +20 градусов. В понедельник ожидается +10…+15 градусов. Местами температура не поднимется выше +3 градусов. В некоторых районах пройдут небольшие осадки. Порывы северо-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду. Во вторник потеплеет до +20 градусов, местами — до + 6. Также пройдут небольшие осадки, ветер по западу достигнет 10 метров в секунду. В среду температура не изменится.