Врач курганской больницы пожаловалась на неоплату переработок

Сотрудница Курганской БСМП пожаловалась на отсутствие оплаты за переработки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудница Курганской БСМП пожаловалась на и. о. главврача Сергея Воронина за отсутствие выплат по переработкам. Об этом женщина рассказала в местных пабликах соцсети «ВКонтакте». Сам и. о. главврача Воронин заявил URA.RU, что данная информация — фейк.

«Уважаемый главврач Курганской БСМП Воронин! Я работала в БСМП в отделении травматологии внешним совместителем, предыдущий главврач Евдокимова оплачивала переработку в 100% объеме. Нынешний главврач решил проигнорировать трудовое законодательство и не оплачивать переработку вообще», — об этом в постах рассказывает пользовательница Анастасия Цыбукова. По ее словам, она отработала 300 часов в месяц, за что получит всего 26-30 тысяч рублей при ставке в 20 тысяч.

И.о. главврача Курганской БСМП Сергей Воронин рассказал URA.RU, что информация в посте не соответствует действительности: «Эта информация ложь. В больнице оплачиваются все переработки вплоть до минуты. Вечером на нашем сайте выйдет опровержение. А за распространение фейковой информации этим будут заниматься органы Федеральной службы безопасности».

Департамент здравоохранения Курганской области ответил пользовательнице в комментариях, что для прояснения ситуации ведомство направило запрос в БСМП. Они отметили, что ведомству необходимо время, чтобы разобраться в проблеме.

До этого URA.RU писало, что в Курганской областной специализированной инфекционной больнице сменился руководитель. На должность и. о. главврача была назначена 27-летний врач Валентина Никулина, поскольку требований к стажу в этой должности нет.

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