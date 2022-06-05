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Врач курганской больницы пожаловалась на неоплату переработок

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница Скорой медицинской помощи. Курган, бсмп, скорая помощь, больница, больница скорой помощи
Сотрудница Курганской БСМП пожаловалась на отсутствие оплаты за переработки Фото:

Сотрудница Курганской БСМП пожаловалась на и. о. главврача Сергея Воронина за отсутствие выплат по переработкам. Об этом женщина рассказала в местных пабликах соцсети «ВКонтакте». Сам и. о. главврача Воронин заявил URA.RU, что данная информация — фейк.

«Уважаемый главврач Курганской БСМП Воронин! Я работала в БСМП в отделении травматологии внешним совместителем, предыдущий главврач Евдокимова оплачивала переработку в 100% объеме. Нынешний главврач решил проигнорировать трудовое законодательство и не оплачивать переработку вообще», — об этом в постах рассказывает пользовательница Анастасия Цыбукова. По ее словам, она отработала 300 часов в месяц, за что получит всего 26-30 тысяч рублей при ставке в 20 тысяч.

И.о. главврача Курганской БСМП Сергей Воронин рассказал URA.RU, что информация в посте не соответствует действительности: «Эта информация ложь. В больнице оплачиваются все переработки вплоть до минуты. Вечером на нашем сайте выйдет опровержение. А за распространение фейковой информации этим будут заниматься органы Федеральной службы безопасности».

Департамент здравоохранения Курганской области ответил пользовательнице в комментариях, что для прояснения ситуации ведомство направило запрос в БСМП. Они отметили, что ведомству необходимо время, чтобы разобраться в проблеме.

До этого URA.RU писало, что в Курганской областной специализированной инфекционной больнице сменился руководитель. На должность и. о. главврача была назначена 27-летний врач Валентина Никулина, поскольку требований к стажу в этой должности нет.

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Сотрудница Курганской БСМП пожаловалась на и. о. главврача Сергея Воронина за отсутствие выплат по переработкам. Об этом женщина рассказала в местных пабликах соцсети «ВКонтакте». Сам и. о. главврача Воронин заявил URA.RU, что данная информация — фейк. «Уважаемый главврач Курганской БСМП Воронин! Я работала в БСМП в отделении травматологии внешним совместителем, предыдущий главврач Евдокимова оплачивала переработку в 100% объеме. Нынешний главврач решил проигнорировать трудовое законодательство и не оплачивать переработку вообще», — об этом в постах рассказывает пользовательница Анастасия Цыбукова. По ее словам, она отработала 300 часов в месяц, за что получит всего 26-30 тысяч рублей при ставке в 20 тысяч. И.о. главврача Курганской БСМП Сергей Воронин рассказал URA.RU, что информация в посте не соответствует действительности: «Эта информация ложь. В больнице оплачиваются все переработки вплоть до минуты. Вечером на нашем сайте выйдет опровержение. А за распространение фейковой информации этим будут заниматься органы Федеральной службы безопасности». Департамент здравоохранения Курганской области ответил пользовательнице в комментариях, что для прояснения ситуации ведомство направило запрос в БСМП. Они отметили, что ведомству необходимо время, чтобы разобраться в проблеме. До этого URA.RU писало, что в Курганской областной специализированной инфекционной больнице сменился руководитель. На должность и. о. главврача была назначена 27-летний врач Валентина Никулина, поскольку требований к стажу в этой должности нет.
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