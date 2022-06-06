06 июня 2022

ВС РФ получили плацдарм для освобождения всей территории ДНР. Освобожден православный монастырь

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Открытие памятника Александру Невскому в горсаду. Курган, храм, церковь, Рпц
ВС РФ освободили Святогорскую лавру в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) освободили Святогорскую Лавру в ДНР, территория православного монастыря находится под полным контролем армии РФ и республики. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По мнению другого эксперта, территория монастыря является стратегически важным плацдармом для освобождения всей республики.

«Русские (ВС РФ — прим. URA.RU) отбили Святогорскую Лавру», — написал Котенок в своем telegram-канале. Военный эксперт Борис Рожин назвал освобождение монастыря важным успехом российский войск и сил ДНР. «Важный момент. Контроль над Святогорской Лаврой означает, что у ВС РФ уже есть плацдарм на южном берегу Северского Донца, с которого можно развивать наступление на Сидорово и далее к Славянску и Райгородку», — пояснин он.

6 июня в Минобороны РФ сообщили, что российская армия завершает освобождение города Святогорска. Для предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец, добавляли в ведомстве.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Благодаря действиям ВС РФ, уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что республики освободят от нацбатов в ближайшее время.

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Вооруженные силы РФ (ВС РФ) освободили Святогорскую Лавру в ДНР, территория православного монастыря находится под полным контролем армии РФ и республики. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По мнению другого эксперта, территория монастыря является стратегически важным плацдармом для освобождения всей республики. «Русские (ВС РФ — прим. URA.RU) отбили Святогорскую Лавру», — написал Котенок в своем telegram-канале. Военный эксперт Борис Рожин назвал освобождение монастыря важным успехом российский войск и сил ДНР. «Важный момент. Контроль над Святогорской Лаврой означает, что у ВС РФ уже есть плацдарм на южном берегу Северского Донца, с которого можно развивать наступление на Сидорово и далее к Славянску и Райгородку», — пояснин он. 6 июня в Минобороны РФ сообщили, что российская армия завершает освобождение города Святогорска. Для предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец, добавляли в ведомстве. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Благодаря действиям ВС РФ, уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что республики освободят от нацбатов в ближайшее время.
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