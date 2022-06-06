06 июня 2022

Известный рэпер выступит на закрытии фестиваля в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, тимати, горозия леван, L'one
Артист L’One сотрудничал с лейблом BlackStar, но с 2019 года он независимый певец Фото:

Рэпер L’One, по паспорту Леван Горозия, выступит в Челябинске на закрытии XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Церемония закрытия состоится 7 июня в ледовой арене «Трактор» и в ней также примет участие губернатор области Алексей Текслер.

«Сегодня в Челябинске состоится церемония награждения победителей по всем номинациям. Завершится фестиваль красочным закрытием в ледовой арене „Трактор“. Хедлайнером фестиваля станет российский рэпер L’One», — отмечают организаторы фестиваля.

Присутствовавший на открытии всероссийского студенческого проекта Текслер также примет участие в торжественной церемонии закрытия фестиваля студентов. В этом году Челябинская область впервые в РФ принимала первый фестиваль в новом формате — для студентов училищ и техникумов.

«L’One Marselle, от рождения Леван Горозия, родился в Красноярске в 1985 году. В юношестве переехал в Якутск, где и начал свою творческую жизнь артиста. После первого сольного альбома Леван переезжает в Москву и вместе со своим соратником Nel’ом образовывает группу Marselle. С появлением трека „Москва“ и дебютного альбома, Marselle заявили о себе на всю страну», — говорится на официальной странице артиста во «ВКонтакте».

В Челябинске XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» стартовал 3 июня. Его участниками стали студенты из 70 регионов страны, в том числе из ДНР и ЛНР. Лучшие участники станут артистами II Гастрольного тура победителей «Российской студенческой весны» и отправятся в трехнедельное путешествие по пяти регионам страны.

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Рэпер L’One, по паспорту Леван Горозия, выступит в Челябинске на закрытии XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Церемония закрытия состоится 7 июня в ледовой арене «Трактор» и в ней также примет участие губернатор области Алексей Текслер. «Сегодня в Челябинске состоится церемония награждения победителей по всем номинациям. Завершится фестиваль красочным закрытием в ледовой арене „Трактор“. Хедлайнером фестиваля станет российский рэпер L’One», — отмечают организаторы фестиваля. Присутствовавший на открытии всероссийского студенческого проекта Текслер также примет участие в торжественной церемонии закрытия фестиваля студентов. В этом году Челябинская область впервые в РФ принимала первый фестиваль в новом формате — для студентов училищ и техникумов. «L’One Marselle, от рождения Леван Горозия, родился в Красноярске в 1985 году. В юношестве переехал в Якутск, где и начал свою творческую жизнь артиста. После первого сольного альбома Леван переезжает в Москву и вместе со своим соратником Nel’ом образовывает группу Marselle. С появлением трека „Москва“ и дебютного альбома, Marselle заявили о себе на всю страну», — говорится на официальной странице артиста во «ВКонтакте». В Челябинске XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» стартовал 3 июня. Его участниками стали студенты из 70 регионов страны, в том числе из ДНР и ЛНР. Лучшие участники станут артистами II Гастрольного тура победителей «Российской студенческой весны» и отправятся в трехнедельное путешествие по пяти регионам страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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