Известный рэпер выступит на закрытии фестиваля в Челябинске

Артист L’One сотрудничал с лейблом BlackStar, но с 2019 года он независимый певец Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рэпер L’One, по паспорту Леван Горозия, выступит в Челябинске на закрытии XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Церемония закрытия состоится 7 июня в ледовой арене «Трактор» и в ней также примет участие губернатор области Алексей Текслер.

«Сегодня в Челябинске состоится церемония награждения победителей по всем номинациям. Завершится фестиваль красочным закрытием в ледовой арене „Трактор“. Хедлайнером фестиваля станет российский рэпер L’One», — отмечают организаторы фестиваля.

Присутствовавший на открытии всероссийского студенческого проекта Текслер также примет участие в торжественной церемонии закрытия фестиваля студентов. В этом году Челябинская область впервые в РФ принимала первый фестиваль в новом формате — для студентов училищ и техникумов.

«L’One Marselle, от рождения Леван Горозия, родился в Красноярске в 1985 году. В юношестве переехал в Якутск, где и начал свою творческую жизнь артиста. После первого сольного альбома Леван переезжает в Москву и вместе со своим соратником Nel’ом образовывает группу Marselle. С появлением трека „Москва“ и дебютного альбома, Marselle заявили о себе на всю страну», — говорится на официальной странице артиста во «ВКонтакте».

В Челябинске XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» стартовал 3 июня. Его участниками стали студенты из 70 регионов страны, в том числе из ДНР и ЛНР. Лучшие участники станут артистами II Гастрольного тура победителей «Российской студенческой весны» и отправятся в трехнедельное путешествие по пяти регионам страны.

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