Якушев: УрФО выпала честь принимать фестиваль в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в Полпредстве Ур ФО. Екатеринбург, якушев владимир, полпред, полпред урфо
Церемония открытия фестиваля проходит в Челябинске в ледовой арене «Трактор» Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обратился по видеосвязи к участникам XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Якушев 3 июня во время церемонии открытия заявил, что округу выпала честь принимать фестиваль студенческого творчества, передает корреспондент URA.RU.

«Всероссийский фестиваль „Российская студенческая весна“ — это крупнейший проект, стать участником которого — это большой спех. Это прекрасная возможность проявить себя, завести друзей и увидеть новые горизонты для роста», — напутствовал участников Якушев.

Ранее президент Владимир Путин поздравил участников XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В приветственной телеграмме глава государства пожелал студентам ссузов трудолюбия, стремления к новым знаниям и освоению современных компетенций.

Церемония открытия фестиваля проходит в Челябинске 3 июня в ледовой арене «Трактор». На открытии фестиваля присутствуют более пяти тысяч зрителей, среди которых более двух тысяч студентов среднего профессионального образования из 70 регионов страны, включая студентов ДНР и ЛНР.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обратился по видеосвязи к участникам XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Якушев 3 июня во время церемонии открытия заявил, что округу выпала честь принимать фестиваль студенческого творчества, передает корреспондент URA.RU. «Всероссийский фестиваль „Российская студенческая весна“ — это крупнейший проект, стать участником которого — это большой спех. Это прекрасная возможность проявить себя, завести друзей и увидеть новые горизонты для роста», — напутствовал участников Якушев. Ранее президент Владимир Путин поздравил участников XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В приветственной телеграмме глава государства пожелал студентам ссузов трудолюбия, стремления к новым знаниям и освоению современных компетенций. Церемония открытия фестиваля проходит в Челябинске 3 июня в ледовой арене «Трактор». На открытии фестиваля присутствуют более пяти тысяч зрителей, среди которых более двух тысяч студентов среднего профессионального образования из 70 регионов страны, включая студентов ДНР и ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...