Якушев: УрФО выпала честь принимать фестиваль в Челябинске

03 июня 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Церемония открытия фестиваля проходит в Челябинске в ледовой арене «Трактор» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обратился по видеосвязи к участникам XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Якушев 3 июня во время церемонии открытия заявил, что округу выпала честь принимать фестиваль студенческого творчества, передает корреспондент URA.RU. «Всероссийский фестиваль „Российская студенческая весна“ — это крупнейший проект, стать участником которого — это большой спех. Это прекрасная возможность проявить себя, завести друзей и увидеть новые горизонты для роста», — напутствовал участников Якушев. Ранее президент Владимир Путин поздравил участников XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В приветственной телеграмме глава государства пожелал студентам ссузов трудолюбия, стремления к новым знаниям и освоению современных компетенций. Церемония открытия фестиваля проходит в Челябинске 3 июня в ледовой арене «Трактор». На открытии фестиваля присутствуют более пяти тысяч зрителей, среди которых более двух тысяч студентов среднего профессионального образования из 70 регионов страны, включая студентов ДНР и ЛНР. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обратился по видеосвязи к участникам XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Якушев 3 июня во время церемонии открытия заявил, что округу выпала честь принимать фестиваль студенческого творчества, передает корреспондент URA.RU. «Всероссийский фестиваль „Российская студенческая весна“ — это крупнейший проект, стать участником которого — это большой спех. Это прекрасная возможность проявить себя, завести друзей и увидеть новые горизонты для роста», — напутствовал участников Якушев. Ранее президент Владимир Путин поздравил участников XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В приветственной телеграмме глава государства пожелал студентам ссузов трудолюбия, стремления к новым знаниям и освоению современных компетенций. Церемония открытия фестиваля проходит в Челябинске 3 июня в ледовой арене «Трактор». На открытии фестиваля присутствуют более пяти тысяч зрителей, среди которых более двух тысяч студентов среднего профессионального образования из 70 регионов страны, включая студентов ДНР и ЛНР.