Челябинский губернатор дал напутствие представителям 70 регионов

Алексей Текслер обратился к пяти тысячам участников фестиваля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске стартовал Первый национальный финал «Российской студенческой весны» для учащихся колледжей и техникумов. Губернатор региона Алексея Текслер 3 июня в ледовой арене «Трактор» обратился к пяти тысячам участников фестиваля и пожелал им удачно выступить на фестивале, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Дорогие друзья, уверен, ближайшие несколько дней будут по-настоящему молодежным праздником. Вы молоды, вы талантливы. Общайтесь, заводите знакомства, влюбляйтесь. Дарите нам энергию и творчество. Дорогие друзья, я желаю вам удачно выступить на фестивале. Не забывайте, вы — наше будущее, вы — будущее нашей великой страны России», — заявил Текслер, обращаясь к участникам.

В ледовой арене «Трактор» собралось около пяти тысяч зрителей. Из них две тысячи — участники фестиваля «Российская Студенческая весна» из 70 регионов страны, в том числе студенты из ДНР и ЛНР. Талисманом фестиваль стал Фестик, это образ мальчика и друга конкурсантов, выполненный златоустовскими мастерами

Хедлайнером фестиваля стала российская певица Клава Кока. Ее визит до последнего держался в секрете и ее появление стало сюрпризом для участников студенческого творчества.

Ранее Текслер заявлял, что это большое событие в масштабах всей страны. Глава региона надеется, что фестиваль запомнится всем на долгие годы. Лучшие участники станут артистами II Гастрольного тура победителей «Российской студенческой весны» и отправятся в трехнедельное путешествие по пяти регионам страны.

Алексей Текслер обратился к пяти тысячам участников студенческого фестивала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хедлайнером фестиваля стала российская певица Клава Кока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Клава Кока поет для студентов из 70 регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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