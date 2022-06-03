Путин поздравил участников фестиваля в Челябинске

Владимир Путин пожелал стремление к новым знаниям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске стартует XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Президент России Владимир Путин 3 июня обратился к участникам с поздравительной телеграммой.

«Искренне рад, что в нынешнем году в фестивале впервые принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций. Сегодня именно от вас, студентов ссузов, от вашего трудолюбия, стремления к новым знаниям и навыкам, к освоению современных компетенций во многом зависит инновационное развитие национальной экономики, социальной сферы, а значит, благополучие всей страны», — говорится в телеграмме президента, которую процитировал официальный telegram-канал «Кремль. Новости».

Церемония открытия фестиваля состоится в Челябинске 3 июня в ледовой арене «Трактор» и его участниками станут более двух тысяч студентов среднего профессионального образования из 70 регионов страны, включая студентов ДНР и ЛНР. Лучшие участники станут артистами II Гастрольного тура победителей «Российской студенческой весны» и отправятся в трехнедельное путешествие по пяти регионам страны.