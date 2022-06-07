В проблемном челябинском городе назначен новый прокурор

08 июня 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Прокурором Троицка стал Дмитрий Иванов Фото: Илья Московец © URA.RU Прокурором города Троицка Челябинской области назначен Дмитрий Иванов. Информация о новом руководителе содержится на сайте регионального надзорного ведомства. «Соответствующий приказ подписал генпрокурор России Игорь Краснов. Дмитрий Александрович Иванов назначен прокурором сроком на пять лет», — подтвердил информацию URA.RU собеседник в прокуратуре области. В пресс-службе прокуратуры региона информацию пока не комментируют. Советник юстиции Дмитрий Иванов начинал службу в прокуратуре Ставропольского края, затем работал в прокуратуре Калининского района города Челябинска, в последнее время занимал пост старшего прокурора отдела в прокуратуре Челябинской области. Пост руководителя надзорного ведомства Троицка был вакантным после перевода Василия Казанчука в Ленинский район Челябинска. Троицк считается одним из проблемных городов Челябинской области. Против чиновников местной администрации регулярно возбуждают уголовные дела. Так, подсудимым по уголовному делу является глава города Александр Виноградов, еще один подсудимый — начальник управления ЖКХ Андрей Могильников, который уехал добровольцем в ДНР. Осенью прошлого года во всем Троицке отключили воду из-за превышения концентрации вредных веществ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Прокурором города Троицка Челябинской области назначен Дмитрий Иванов. Информация о новом руководителе содержится на сайте регионального надзорного ведомства. «Соответствующий приказ подписал генпрокурор России Игорь Краснов. Дмитрий Александрович Иванов назначен прокурором сроком на пять лет», — подтвердил информацию URA.RU собеседник в прокуратуре области. В пресс-службе прокуратуры региона информацию пока не комментируют. Советник юстиции Дмитрий Иванов начинал службу в прокуратуре Ставропольского края, затем работал в прокуратуре Калининского района города Челябинска, в последнее время занимал пост старшего прокурора отдела в прокуратуре Челябинской области. Пост руководителя надзорного ведомства Троицка был вакантным после перевода Василия Казанчука в Ленинский район Челябинска. Троицк считается одним из проблемных городов Челябинской области. Против чиновников местной администрации регулярно возбуждают уголовные дела. Так, подсудимым по уголовному делу является глава города Александр Виноградов, еще один подсудимый — начальник управления ЖКХ Андрей Могильников, который уехал добровольцем в ДНР. Осенью прошлого года во всем Троицке отключили воду из-за превышения концентрации вредных веществ.