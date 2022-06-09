Челябинский производитель конкурирует с иностранными концернами Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

НТЦ «Приводная техника» из Челябинска в условиях экономических санкций обошла ограничения для покупки комплектующих, став вместе с Siemens и General Electric в ряд мировых производителей электрооборудования для буровых установок. Уровень локализации производства при этом достиг 97%, сообщил URA.RU директор по маркетингу Евгений Чупин.

«Даже азиатские производители напрямую не отгружают продукцию микро- и силовой электроники, но при этом изделия можно купить на складах дистрибьюторов. В условиях санкций максимально используем отечественные комплектующие: локализация по двигателям достигла 97%», — сказал Чупин.

В преобразовательной технике доля отечественных компонент составила 70%. Важные составляющие преобразователей частоты и инверторов — микроэлектроника и полупроводники. Эти элементы, а также энкодеры и подшипники приобретают за рубежом. Микроконтроллеры, ранее производившиеся под российскими торговыми марками на Тайвани, стали недоступны. Но изделия смогли заменить американскими. Сложности с логистикой решили за два месяца.

Продукция компании используется в промышленности и быту. Разработки применяют нефтяники и газовики, транспортники и домохозяйства. В связи с уходом иностранных конкурентов компания нацелена на расширение своей доли на рынке. Однако планы строят осторожно: объем отгруженной продукции в 2022 году прогнозируют примерно на уровне предыдущего периода.

Производитель занимается научными разработками. Для этого действуют учебный центр и лаборатории. Продолжается сотрудничество с кафедрой электропривода и мехатроники Южно-Уральского госуниверситета. В результате смогли создать современную силовую схему преобразования энергии. Продвинутые математические модели повысили ценность изделий в сравнении с зарубежными аналогами.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля Россия столкнулась с экономическими санкциями ряда государств. Разработанная правительством РФ программа импортозамещения смогла минимизировать отрицательный эффект.

В России президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы Десятилетием науки и технологий. Создаваемые разработки связаны с развертыванием отечественных производств и их совершенствованием. Это уже привело к появлению новых российских технологий. Налаживается сотрудничество со странами, которые являются для России дружественными.

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