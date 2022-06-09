В Магнитогорске потерявшейся свинье помогли добраться до дома

10 июня 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Хрюшка сбежала из частного сектора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) местные жители проводили до дома свинью, которая была замечена гуляющей по улице Коробова. Животное, чью прогулку сняли на видео, сбежало из частного сектора, расположенного неподалеку. «Свинья бежит по дороге, жирная, беспокоится, хрюкает, бедненькая. Она из поселка убежала, ласточка. Рядом остановка общественного транспорта, опасно», — сообщает автор видеозаписи, размещенной в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Автор видео пояснила, что местные жители и сторож автостоянки организовали «коридор» для свиньи, чтобы она добралась до поселка. На записи видно, что с одной стороны животное сопровождает белый фургон, а с другой — несколько человек. Уточняется, что рядом с местом, где находилось животное, расположен частный сектор, откуда часто сбегают коровы и куры. Ранее в Озерске горожане заметили улыбчивого кабана, спокойно гуляющего по городу. Предположительно, он сбежал со Станции юных натуралистов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Магнитогорске (Челябинская область) местные жители проводили до дома свинью, которая была замечена гуляющей по улице Коробова. Животное, чью прогулку сняли на видео, сбежало из частного сектора, расположенного неподалеку. «Свинья бежит по дороге, жирная, беспокоится, хрюкает, бедненькая. Она из поселка убежала, ласточка. Рядом остановка общественного транспорта, опасно», — сообщает автор видеозаписи, размещенной в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Автор видео пояснила, что местные жители и сторож автостоянки организовали «коридор» для свиньи, чтобы она добралась до поселка. На записи видно, что с одной стороны животное сопровождает белый фургон, а с другой — несколько человек. Уточняется, что рядом с местом, где находилось животное, расположен частный сектор, откуда часто сбегают коровы и куры. Ранее в Озерске горожане заметили улыбчивого кабана, спокойно гуляющего по городу. Предположительно, он сбежал со Станции юных натуралистов.