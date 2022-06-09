09 июня 2022

В ХМАО предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, конопля, наркотики, вещдок, гашиш
Полицейские задержали двоих подозреваемых Фото:

В Когалыме полицейские предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков, задержав группу лиц. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

«На улице Октябрьской полицейскими был остановлен местный житель 1995 года рождения. В ходе личного досмотра у него был обнаружен фольгированный сверток, содержащий вещество растительного происхождения. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством весом около 17 граммов», — говорится на официальном сайте ведомства.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили, что к сбыту наркотиков также причастен еще один подозреваемый. В автомобиле молодого человека стражи порядка обнаружили два фольгированных свертка с тем же растительным веществом, которое по заключению эксперта является наркотическим средством. Задержанный мужчина сознался в содеянном и пояснил, что совместно со старшим товарищем они приобрели наркотик у неизвестного лица для дальнейшего сбыта.

Ранее URA.RU сообщало о поимке полицейскими из ХМАО дилера, продававшего наркотики в даркнете. Его поймали во время служебной командировки.

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В Когалыме полицейские предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков, задержав группу лиц. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре. «На улице Октябрьской полицейскими был остановлен местный житель 1995 года рождения. В ходе личного досмотра у него был обнаружен фольгированный сверток, содержащий вещество растительного происхождения. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством весом около 17 граммов», — говорится на официальном сайте ведомства. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили, что к сбыту наркотиков также причастен еще один подозреваемый. В автомобиле молодого человека стражи порядка обнаружили два фольгированных свертка с тем же растительным веществом, которое по заключению эксперта является наркотическим средством. Задержанный мужчина сознался в содеянном и пояснил, что совместно со старшим товарищем они приобрели наркотик у неизвестного лица для дальнейшего сбыта. Ранее URA.RU сообщало о поимке полицейскими из ХМАО дилера, продававшего наркотики в даркнете. Его поймали во время служебной командировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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