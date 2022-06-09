В ХМАО предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков

10 июня 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали двоих подозреваемых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Когалыме полицейские предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков, задержав группу лиц. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре. «На улице Октябрьской полицейскими был остановлен местный житель 1995 года рождения. В ходе личного досмотра у него был обнаружен фольгированный сверток, содержащий вещество растительного происхождения. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством весом около 17 граммов», — говорится на официальном сайте ведомства. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили, что к сбыту наркотиков также причастен еще один подозреваемый. В автомобиле молодого человека стражи порядка обнаружили два фольгированных свертка с тем же растительным веществом, которое по заключению эксперта является наркотическим средством. Задержанный мужчина сознался в содеянном и пояснил, что совместно со старшим товарищем они приобрели наркотик у неизвестного лица для дальнейшего сбыта. Ранее URA.RU сообщало о поимке полицейскими из ХМАО дилера, продававшего наркотики в даркнете. Его поймали во время служебной командировки. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Когалыме полицейские предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков, задержав группу лиц. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре. «На улице Октябрьской полицейскими был остановлен местный житель 1995 года рождения. В ходе личного досмотра у него был обнаружен фольгированный сверток, содержащий вещество растительного происхождения. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством весом около 17 граммов», — говорится на официальном сайте ведомства. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили, что к сбыту наркотиков также причастен еще один подозреваемый. В автомобиле молодого человека стражи порядка обнаружили два фольгированных свертка с тем же растительным веществом, которое по заключению эксперта является наркотическим средством. Задержанный мужчина сознался в содеянном и пояснил, что совместно со старшим товарищем они приобрели наркотик у неизвестного лица для дальнейшего сбыта. Ранее URA.RU сообщало о поимке полицейскими из ХМАО дилера, продававшего наркотики в даркнете. Его поймали во время служебной командировки.