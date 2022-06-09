Полицейские ХМАО провели операцию по поимке дилера из даркнета

09 июня 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Подозреваемый организовал онлайн-магазин, в котором продавал наркотики жителям Югры и Ямала Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Полицейские из ХМАО во время служебной командировки задержали в Тюмени уроженца Ленинградской области. Подозреваемый продавал жителям Югры и Ямала наркотики в даркнете. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре. «В ходе служебной командировки в одном из садовых товариществ в Тюмени задержали 44-летнего уроженца Ленинградской области. Установлено, что подозреваемый в теневом сегменте интернета создал онлайн-магазин по сбыту запрещенных веществ на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Отметим, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление на 6 лет лишения свободы», — говорится на официальном сайте ведомства. Во время обыска в тюменской квартире подозреваемого полицейские обнаружили более 700 граммов запрещенных веществ. Сейчас злоумышленника доставили в СИЗО Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте мигранты стали чаще попадаться на торговле наркотиками. При этом общее число преступлений, совершаемых иностранцами, тоже выросло. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Полицейские из ХМАО во время служебной командировки задержали в Тюмени уроженца Ленинградской области. Подозреваемый продавал жителям Югры и Ямала наркотики в даркнете. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре. «В ходе служебной командировки в одном из садовых товариществ в Тюмени задержали 44-летнего уроженца Ленинградской области. Установлено, что подозреваемый в теневом сегменте интернета создал онлайн-магазин по сбыту запрещенных веществ на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Отметим, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление на 6 лет лишения свободы», — говорится на официальном сайте ведомства. Во время обыска в тюменской квартире подозреваемого полицейские обнаружили более 700 граммов запрещенных веществ. Сейчас злоумышленника доставили в СИЗО Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте мигранты стали чаще попадаться на торговле наркотиками. При этом общее число преступлений, совершаемых иностранцами, тоже выросло.