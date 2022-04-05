05 апреля 2022

Жители ХМАО жалуются на массовые потопы в регионе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Грязь на дорогах. Екатеринбург, потоп, грязь
В ХМАО жители жалуются на подтопления в своих городах Фото:

Жители сразу нескольких муниципалитетов ХМАО жалуются на подтопления в своих городах. Вмести с этим жители региона опасаются, что из-за обильных паводков на автодорогах могут появиться ямы. Фото, описывающие ситуацию в городе они публикуют в социальных сетях.

«Крик о помощи. Из-за подтопления к подъезду можно подойти вдоль дома», — написала Наталия Иванова в паблике «Это Юганск, детка» соцсети «ВКонтакте». «Учхоз просто приглашает всех желающих на бесплатное плавание в честь нашей УК и Городских властей», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Ханты-Мансийск». «Ждем, когда от тепла «отойдут» ямы, вот тогда и начнется шоу «Интуиция», — написал житель Сургута с ником Сергей Владимирович. «Коммунальщики всю зиму ничего не делали, получая з. п. А мы теперь мучайся», — возмущается житель Урая Юрий Никитенко.

В администрации Ханты-Мансийска и Нижневартовска пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В мэрии Урая на момент публикации не ответили на запрос.

Ранее URA.RU писало, что власти Сургута выделили 10 миллионов рублей на устранение последствий плохой уборки снега и последовавших после этого паводков. В департаменте дорожного хозяйства заверили, что коммунальщики работают в усиленном режиме, устраняя подтопления на территориях подъездов и подходов к социально значимым объектам.

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Жители сразу нескольких муниципалитетов ХМАО жалуются на подтопления в своих городах. Вмести с этим жители региона опасаются, что из-за обильных паводков на автодорогах могут появиться ямы. Фото, описывающие ситуацию в городе они публикуют в социальных сетях. «Крик о помощи. Из-за подтопления к подъезду можно подойти вдоль дома», — написала Наталия Иванова в паблике «Это Юганск, детка» соцсети «ВКонтакте». «Учхоз просто приглашает всех желающих на бесплатное плавание в честь нашей УК и Городских властей», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Ханты-Мансийск». «Ждем, когда от тепла «отойдут» ямы, вот тогда и начнется шоу «Интуиция», — написал житель Сургута с ником Сергей Владимирович. «Коммунальщики всю зиму ничего не делали, получая з. п. А мы теперь мучайся», — возмущается житель Урая Юрий Никитенко. В администрации Ханты-Мансийска и Нижневартовска пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В мэрии Урая на момент публикации не ответили на запрос. Ранее URA.RU писало, что власти Сургута выделили 10 миллионов рублей на устранение последствий плохой уборки снега и последовавших после этого паводков. В департаменте дорожного хозяйства заверили, что коммунальщики работают в усиленном режиме, устраняя подтопления на территориях подъездов и подходов к социально значимым объектам.
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