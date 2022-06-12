Чиновник генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие военно-патриотического клуба
Чиновник, устроивший стрельбу, отстранен от своих обязанностей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны Украины начало служебное расследование в отношении чиновника генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в спальном районе Киева. Чиновник отстранен от исполнения своих обязанностей.

«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины — руководитель одного из управлений, совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», — написал на своей странице в социальных сетях глава минобороны Украины Алексей Резников. Речь идет о чиновнике, который открыл стрельбу в одном из спальных районов Киева. Подробности инцидента неизвестны.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого власти Киева начала бесконтрольную раздачу оружия населению. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такие действия могут привести к бойне.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Министерство обороны Украины начало служебное расследование в отношении чиновника генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в спальном районе Киева. Чиновник отстранен от исполнения своих обязанностей. «По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины — руководитель одного из управлений, совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», — написал на своей странице в социальных сетях глава минобороны Украины Алексей Резников. Речь идет о чиновнике, который открыл стрельбу в одном из спальных районов Киева. Подробности инцидента неизвестны. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого власти Киева начала бесконтрольную раздачу оружия населению. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такие действия могут привести к бойне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...